Totti e Noemi, tutto prende forma: su Instagram spunta la casa addobbata a festa

Totti e Noemi hanno fatto il grande passo, andare a vivere insieme. Su Instagram spuntano le foto della casa addobbata a festa ed i fan esultano per la nuova coppia

Di Alessia Conte

11 Dicembre 2022

Il sogno diventa realtà, Totti e Noemi sotto lo stesso tetto

Totti e Noemi hanno coronato il loro sogno, il futuro prende forma a cominciare dal bellissimo appartamento che hanno scelto insieme ed arredato in comune accordo per vivere la loro storia d’amore in santa pace.

Le foto postate sui social hanno mandato su di giri i fan, una casa arredata nei minimi particolari già addobbata per le feste, il superattico presenta molte vetrate così da avere una visuale completa su Roma, da quel poco che è emerso (al momento) è tutto molto chic ed il pupone con la sua nuova bella, può bearsi al meglio del lusso e dello sfarzo.

La reazione di Ilary Blasi alla novità

Al momento Ilary Blasi non si è pronunciata sul passo avanti compiuto dal (quasi) ex marito, di sicuro si sta consolando tra le braccia del suo nuovo amore, l’imprenditore Bastian che ha già prontamente presentato all’amica Michelle Hunziker la quale, pare abbia fatto pace con Tomaso Trussardi dopo l’estate ballerina che la coppia ha vissuto.

Ad ogni modo la causa per il divorzio sta andando avanti, dopo una serie di accuse reciproche, sparizioni di Rolex, borse e scarpe, sembra che le strade stiano prendendo pieghe diverse una volta per tutte.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Noemi Bocchi Fanpage (@noemibocchi_fanpage)

A far salire il sangue al cervello della conduttrice sono i figli dal momento che non vuole assolutamente che abbiano un rapporto con la nuova compagna di Totti, Noemi Bocchi. Per ovvie ragioni seguire il volere di Ilary è impossibile dal momento che sempre comunque avranno un rapporto con il padre ed attualmente fa parte della sua vita anche Noemi.

Sarebbe interessante sapere come hanno deciso di trascorrere le festività natalizie ma sulla faccenda c’è il riserbo più totale, nel frattempo l’ex capitano e la flower designer, sono prontissimi a voltare pagina, i fan sperano anche in un pupetto ma al momento anche su questo argomento c’è riserbo.