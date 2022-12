Congelare la pasta frolla: trucchi e segreti per una crostata perfetta… senza fretta!

Avete preparato troppa pasta frolla e non sapete cosa farne? Ecco alcuni trucchi per congelare la frolla senza sprecarla.

di Costanza Bordiga

10 Dicembre 2022

Pasta frolla in più: cosa farne?

La pasta frolla è un impasto formato con farina, uova e burro. Nonostante i pochi ingredienti ed il poco tempo di preparazione, tuttavia, non è particolarmente semplice da realizzare e necessita di attenzione sia bella fase di impasto che in quella di conservazione.

Se avete a disposizione più frolla di quella che vi serva e volete sapere come conservarla, non agite d’impulso. Esistono infatti modi diversi per conservare lo stesso impasto a seconda della ricetta che volete realizzare. Vediamoli insieme.

Congelare la pasta frolla: diversi modi per uno stesso risultato

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Se pensate di usare l’impasto entro 24 ore, vi basterà avvolgerlo in un panno o disporlo in un recipiente coperto e metterlo in frigo. Altrimenti potete congelarlo. È importante sapere che la pasta sfoglia congelata senza perdere assolutamente la sua freschezza ed il suo sapore.

La pasta sfoglia può essere congelata in molteplici modi. Se volete conservare il panetto integro, vi basterà avvolgerlo dentro della carta velina o in un sacchetto e metterlo nel freezer. In questo modo, l’impasto si manterrà per un massimo di 8 mesi.

Se volete preparare dei biscotti o dei cestini, un buon consiglio è quello di dar forma al vostro dolce prima di congelarlo. In questo modo vi basterà semplicemente scongelare il vostro composto e metterlo direttamente in frigo.

Una buona abitudine è quella di congelare la frolla dopo averla stesa. I “fogli” di frolla, rispetto al tipico panetto, sono più sottili ed impiegano dunque meno tempo per essere scongelati. Con l’impasto già spianato, inoltre, preparare i vostri i dolci sarà molto più semplice ed immediato.

Siete alla ricerca di nuove idee per il pranzo di Natale? Continuate a seguirci qui su Yeslife.it e su tutti i nostri profili social!