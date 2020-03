Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, i motivi della rottura tra i due

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono lasciati definitivamente: la rottura tra i due cantanti trova finalmente una spiegazione

Andava avanti da oltre dieci anni la relazione tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. I due, che insieme hanno anche un figlio, Andrea, sono però arrivati alla rottura definitiva. C’era stata già, tempo fa, una prima crisi, che era stata seguita da un ritorno di fiamma. Non duraturo, però, e adesso le strade dei due si sono separate per sempre. Anna ha però già spiegato che i rapporti tra i due rimarranno, per il bene del figlio.

Ma perché si è arrivati, alla fine, alla separazione? La spiegazione arriva dal settimanale ‘Spy’. Secondo la rivista, c’erano tra i due desideri troppo diversi. Anna sognava di sposarsi con Gigi ed avere un secondo figlio. Una prospettiva, però, mai condivisa dal cantante napoletano. A ‘Vanity Fair’, in effetti, Anna aveva già raccontato: “Il matrimonio non è mai arrivato nemmeno dopo il divorzio di Gigi dalla prima moglie (Carmela Barbato, dalla quale aveva già avuto tre figli, ndr). Non c’è mai stato nemmeno un secondo figlio. Per me era importante, lo avrei cercato. Ce lo chiedeva anche Andrea. Ma in una coppia le cose si devono fare in due. Se è soltanto uno a remare in una direzione, la barca finisce per girare su se stessa”. Il preludio all’addio che, alla fine, si è purtroppo consumato. L’allontanamento ora è definitivo, Anna è tornata a vivere nel suo appartamento ai Parioli a Roma, dove già era stata per qualche tempo all’epoca della prima crisi, qualche anno fa.

