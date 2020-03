Emily Ratajkowski, selfie allo specchio: lato B da sballo – FOTO

Emily Ratajkowski sempre più sensuale e provocante, lo scatto postato su Instagram ci regala delle forme semplicemente da urlo

Bellezza a dir poco vertiginosa, quella di Emily Ratajkowski. La modella statunitense classe 1991 è diventata ormai da tempo un’icona di stile, fascino e sensualità. Le sue campagne pubblicitarie ce la restituiscono in ogni dove, semplicemente splendente. A far perdere la testa ai suoi fans non sono però solo i tratti angelici del suo viso, ma anche le sue forme, a dir poco esplosive. Che Emily non nasconde affatto, anzi.

Sono numerosissimi gli scatti sul suo profilo Instagram dove Emily gioca con il suo corpo, e con i suoi followers. Il suo fare provocante e ammiccante a favore di teleobiettivo, del resto, è irresistibile. Like e commenti di adorazione, ovviamente, si sprecano. Come in occasione di una delle ultime foto postate, che ritraggono la super top model americana in bagno, intenta a truccarsi allo specchio. Ma il dettaglio principale che salta all’occhio non è di certo quello. Emily da’ infatti le spalle alla fotocamera, facendo risaltare un lato B assolutamente da togliere il fiato. Curve pericolosissime e conturbanti, per di più incorniciate da un costumino leopardato che stuzzica parecchio l’immaginazione. Promuovendo uno dei numerosi capi della sua personale linea di abbigliamento, in didascalia oltretutto Emily recita: “L’estate chiama”. I suoi numerosi e affezionatissimi followers – siamo oltre i 25 milioni – in effetti non vedono l’ora di gustarsi la propria beniamina in bikini. C’è da scommettere che la temperatura salirà parecchio…

