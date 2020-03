“Chiusura delle scuole fino a maggio”, l’annuncio fa il giro del web: notizia condivisa a ripetizione da numerosi utenti, ecco cosa è successo

“Chiusura delle scuole fino al 2 maggio”, è il titolo di una notizia circolata sul web soprattutto in numerose chat whatsapp. Una notizia con una fonte autorevole, almeno in teoria. Veniva proposta una home page di ‘Repubblica’, ma si tratta di una notizia falsa. La conferma arriva dallo stesso quotidiano, che spiega, in una news di risposta, come il ‘font’ utilizzato nello screen non fosse quello abituale della home page web. Da questo, si può dunque capire che non è una notizia attendibile né ascrivibile allo stesso quotidiano.

Al momento, misure ufficiali non sono state prese in merito dal Governo. Le autorità continueranno a monitorare la situazione relativa alla diffusione del contagio del coronavirus nel paese. Certo è che con il ritmo dell’aumento dei contagi attuale, una proroga dei termini rispetto alla data del 3 aprile, come del resto già preannunciato dal presidente del Consiglio Conte, dal ministro della Sanità Speranza e dal ministro dell’Istruzione Azzolina, appare scontata e solo questione di giorni. Bisognerà capire, a quel punto, quali effetti potrebbero esserci sulla successiva rimodulazione dell’anno scolastico. Cioè come si deciderà di affrontare gli ulteriori giorni in meno alla fine dell’anno, per poter poi arrivare, soprattutto per gli studenti delle scuole superiori, agli esami di maturità.

