Mattia, il 38enne di Codogno, primo caso di coronavirus in Italia potrebbe essere dimesso nei prossimi giorni così da assistere alla nascita della figlia.

Una lunga battaglia di un mese che presto potrà concludersi, quella di Mattia, il ragazzo di 38 anni individuato come il “paziente 1” ed il primo caso di coronavirus in Italia. Il 38enne di Codogno era risultato positivo al tampone per il Covid-19 lo scorso 20 febbraio dopo essersi presentato in ospedale con i sintomi di quella che si credeva fosse una polmonite. Ricoverato nel nosocomio in provincia di Lodi, le condizioni di Mattia si sono aggravate ed i medici hanno disposto il trasferimento al policlinico San Matteo di Pavia, dove è rimasto ricoverato in terapia intensiva sino allo scorso 9 marzo. Adesso, salvo complicazioni, ad inizio settimana potrebbe tornare a casa e riabbracciare la moglie, incinta di 8 mesi, ed i suoi cari. Mattia che ha rivisto la coniuge dopo settimane, ma solo attraverso un vetro ha ammesso: “L’unico desiderio che ho è potere assistere alla nascita di mia figlia. I dottori -riporta Tgcom24- mi assicurano che ce la farò“.

