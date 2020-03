Situazione Covid 19 sintomi: nelle ultime settimane aumentano i casi di malati di Coronavirus che mostrano due effetti in particolare.

Emergono due sintomi specifici nella pandemia da Covid 19 che riguardano in particolare la perdita dell’olfatto e del gusto. Lo rendono noto numerosi soggetti che hanno o che hanno avuto a che fare con il Coronavirus.

Oltre ai ben noti febbre, tosse secca e spossatezza che si manifestano in maniera cronica e persistente per giorni, i medici riferiscono ora anche della totale insensibilità di due dei nostri cinque sensi. C’è una percentuale alquanto rilevante di persone comprese tra il 30 ed il 60% che ha sofferto di questo problema. Del resto non si tratta di una prerogativa nuova: i virus responsabili di infezioni alle vie aeree spesso portano anche a questa conseguenza. Colpa dell’infiammazione delle mucose, che occlude i recettori dell’odorato e non consente quindi l’invio dei relativi segnali al cervello, che lavora su queste informazioni per darci poi la percezione olfattiva.

Covid 19 sintomi, la perdita di olfatto e gusto più marcata nelle ultime settimane

In totale sono più di 200 gli agenti virali ritenuti responsabili di infezioni all’apparato respiratorio. Lo rende noto la Associazione rinologica britannica. Quel che desta curiosità è che questi sintomi da Covid 19 in particolare stanno aumentando negli ultimi giorni. Gli esperti sono certi che tale aspetto potrebbe essere importante per fornire diagnosi più precise. Solo che non si sa se la perdita di questi due sensi intervenga negli stadi iniziali dell’infezione o quando il Coronavirus è ormai ben radicato nell’organismo. Sconosciuto anche il periodo dell’impossibilità di fare affidamento a gusto ed olfatto dopo avere superato la fase critica della patologia. Si parla però di un periodo di tempo di settimane prima del loro effettivo recupero.

