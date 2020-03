Capelli, come tagliarli in casa e da soli

Per affrontare la quarantena senza trascurare la cura della bellezza arrivano i consigli Daniel Maltoni che spiega come trattare fai da te i capelli senza fare danni

Al tempo del coronavirus la bellezza è da curare in casa e questo vale anche per gli uomini. Lo sappiamo anche il sesso maschile è sempre più ossessionato dalla cura maniacale dell’aspetto fisico con capelli, barba, sopracciglia sempre in ordine. E in questo periodo di quarantena come fare?

Non solo non si può uscire di casa ma gli specialisti della bellezza, da parrucchieri ad estetisti, restano chiusi. Per non trascurarsi troppo si cerca dunque di arrangiarsi alla meglio con il fai da te. Moltissimi sono infatti i tutorial che in questi giorni vengono visionati per capire come curare la bellezza anche in casa.

Boom di visualizzazioni per i video che spiegano come tagliarsi i capelli da soli. I click che hanno confezionato sono sorprendenti. I giorni di clausura aumentano e soprattutto per gli uomini è difficili tenere i capelli in ordine. Il consiglio degli esperti è quello di non improvvisare con le forbici.

E allora come sopravvivere alla quarantena preservando cura e bellezza? Lo ha spiegato Daniel Maltoni, titolare e creative director di Blow Hair Salon.

Capelli, i consigli di Maltoni per il fai da te

Il problema in questi giorni di quarantena è soprattutto per chi ha i capelli corti. Secondo Maltoni la parola d’ordine è “vietato tagliare”. “Inforcare le forbici e improvvisarsi parrucchieri è lo sbaglio da evitare – ha avvertito l’hair stylist – Sicuramente, dopo settimane senza barbiere, i volumi del taglio aumentano e la chioma potrebbe risultare alquanto ingestibile. L’alleato è il gel, dall’effetto naturale e più facile da utilizzare rispetto alla cera”. Per i ciuffi ribelli, invece, “basterà una vaporizzata di lacca, che fissa la chioma, in attesa che qualcuno più esperto dia una bella sforbiciata” ha detto.

Per gli uomini che portano i capelli lunghi, invece, il consiglio è quello di usare l’olio di argan, “portentoso” lo definisce il titolare e creative director di Blow Hair Salon. “Evita l’effetto extra volume, idrata e lucida i capelli”.

Spazio anche ai consigli per chi ha i capelli tinti. Per Maltoni “dovrà cercare di mascherare nel modo più naturale possibile”. Come? Con le tinte che ci sono in commercio, scegliendo “una colorazione leggermente più chiara rispetto al proprio colore e un ossidante a bassi volumi da tenere in posa per un tempo ridotto”. Nel dubbio, ha aggiunto, “è importante scegliere basi il più possibile naturali e semplici ed evitare tutte quelle colorazioni che promettono sfumature e riflessi e che rischiano di creare effetti un po’ troppo arditi”.

E le basette? Anche queste sono un problema per gli uomini. Con il passare del tempo perdono la forma, diventano folte e difficili da gestire. Anche in questo caso però Maltoni consiglia di “agire con cautela. Con le basette asciutte, bisogna inforcare la macchinetta, iniziando da una misura larga del pettine distanziatore”. Lavoro lungo ma “opzione ottimale per evitare danni” avvisa l’esperto.

