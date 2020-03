Covid-19 Italia, la mappa regione per regione: i numeri al 27 marzo

Salgono ancora, secondo la mappa fornita dalla Protezione Civile nel consueto aggiornamento quotidiano, i numeri legati al coronavirus diffusosi in Italia. Dopo il calo dei giorni scorsi si registra un nuovo aumento in Lombardia, attualmente la regione più colpita.

Come ormai ogni giorno dall’inizio dell’emergenza, si è tenuta la conferenza stampa alla Protezione Civile per rendere noto il bollettino dell’epidemia da coronavirus diffusasi in Italia. Secondo i dati diramati da Domenico Arcuri, che ha presenziato in sostituzione del commissario per l’emergenza Angelo Borrelli, oggi il nostro Paese è il secondo paese per numero di contagi solo dopo gli Stati Uniti, ma il primo per numero di vittime. Numeri drammatici che hanno investito tutte le regioni della Penisola, maggiormente quelle del Nord, dove il sistema sanitario è messo ogni giorno a dura prova combattendo in prima linea contro il coronavirus.

Covid-19 Italia, la mappa dell’epidemia regione per regione: nuova crescita in Lombardia dopo il calo dei giorni scorsi numeri al 26 marzo

In Italia, secondo l’ultimo bollettino reso noto dalla Protezione Civile, ad oggi, venerdì 27 marzo, i soggetti positivi complessivi ad oggi sono 86.498, superando la Cina, dove si è sviluppato in Cina. Oggi l’Italia è, dunque, il secondo paese più colpito dal Covid-19 per numero di contagi ed il primo per decessi, i quali hanno raggiunto i 9.134. Attualmente le persone positive ammontano a 66.414, mentre il numero dei pazienti guariti è salito a 10.950, ossia 589 in più rispetto a ieri. Si è registrata una nuova crescita, come già accaduto ieri, in Lombardia, la regione più colpita dall’epidemia: 23.895 casi positivi e 5.402 decessi. In crescita anche il bilancio in Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto.

Di seguito, la mappa dei contagi da Covid-19 regione per regione, secondo i dati forniti dalla Protezione Civile, aggiornata a venerdì 27 marzo.

REGIONE – CONTAGI COMPLESSIVI – DECESSI – GUARITI

– Lombardia – 37.298– 5.402 – 8.001;

– Emilia Romagna – 11.588 – 1.267 – 960;

– Veneto – 7.497– 313 – 536;

– Piemonte – 7.092 – 569 – 176;

– Toscana – 3.450 – 177 – 103;

– Marche – 3.196 – 336 – 10;

– Liguria – 2.696 – 331 – 305;

– Lazio – 2.295 – 118 – 164;

– Campania – 1.454 – 98 – 64;

– Trento – 1.391 – 102 – 125;

– Puglia – 1.391 – 102 – 125;

– Friuli Venezia Giulia – 1.317 – 76 – 214;

– Sicilia – 1.250 – 39 – 53;

– Abruzzo – 1.017 – 68 – 24;

– Bolzano – 1.003 – 60 – 110;

– Umbria – 884 – 21 – 39;

– Sardegna – 530 – 21 – 13;

– Calabria – 494 – 18 – 7;

– Valle d’Aosta – 452 – 37 – 2;

– Basilicata – 151 – 3 – 1;

– Molise – 109 – 9 – 14.

Numeri in aumento anche al Sud: le regioni meridionali più colpite sono Puglia, Campania e Sicilia, dove si sono superate i mille casi di contagio complessivi.