Il covid-19 continua a diffondersi anche in Francia. Un’italiana in quarantena a Parigi ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Il coronavirus continua a diffondersi in tutto il mondo: i paesi europei stanno affrontando una durissima minaccia e i numeri continuano a salire velocemente. In Francia, ad esempio, ci sono più di 37mila casi accertati con oltre 2.300 morti. Secondo il premier Edouard Philippe il numero dei casi positivi raddoppia ogni 3-4 giorni e che le prime due settimane di aprile saranno durissime per il paese. Un paio di giorni fa, in Francia, c’è stata una tragedia terribile. Una ragazza di appena 16 anni è deceduta a causa del covid-19 diventando la più giovane vittima europea. Da Parigi, intanto, un architetto italiano di 40 anni di origine marchigiana ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tgcom24.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Coronavirus, le ultime notizie dal mondo: i numeri continuano a crescere

Covid-19 Francia, le parole di un’italiana in quarantena a Parigi

Valeria ha parlato ai microfoni di Tgcom24, raccontando un aneddoto su un francese. “In questi giorni ripenso a quel ragazzo francese, uno sconosciuto, che qualche giorno prima del lockdown incontrai in piscina e disse a me e alla mia amica: ‘Ehi italiane, siete contente? Qui siete al sicuro’. Chissà se su quelle parole oggi riflette anche lui”. L’architetto quarantenne vive da 7 a Parigi e ha spiegato come sta affrontando la quarantena. La marchigiana ha spiegato che nel suo quartiere, Belleville, non ci sono scene di panico e che tantissime persone hanno deciso di lasciare il centro per andare in campagna. Valeria ha anche raccontato che in Francia si può ancora uscire per un’ora per allenarsi nell’arco di un chilometro. La quarantenne, infine, ha svelato che appena tutto finirà tornerà in italia per riabbracciare la sua famiglia. “Mi ha trattenuto qui un senso di responsabilità, ma come tutti gli stranieri in un altro paese, la voglia di tornare a casa è grande”

POTRESTI LEGGERE ANCHE –> Coronavirus, si suicida un ministro delle finanze tedesco

In Europa, intanto, i numeri continuano a salire. Ne vecchio continente le vittime sono oltre 20.000 e il picco non è ancora arrivato in tantissimi paesi.