Covid-19, caso raro negli Stati Uniti: morto un bimbo di appena un anno: aperta un’indagine.

Il coronavirus continua a diffondersi negli Stati Uniti. Gli Usa sono diventati il nuovo focolaio della pandemia, con numeri tremendi: i morti sono oltre duemila mentre i contagiati hanno superato la soglia dei 100mila. Il presidente Donald Trump, tra poche ore, comunicherà le nuove misure perché domani scade la data delle restrizioni imposte due settimane fa. L’esperto di malattie infettive e consulente della Casa Bianca Anthony Fauci ha lanciato l’allarme dichiarando che si teme un numero di decessi compreso tra le 100mila e 200mila unità. Dall’Illinois, intanto, arriva una notizia tragica: è morto un bimbo di appena un anno positivo al coronavirus.

POTRESTI LEGGERE ANCHE –> Coronavirus, le ultime notizie dal mondo: i numeri continuano a crescere

Covid-19, morto un bimbo di un anno negli Usa

Un bambino di un anno è morto negli Stati Uniti, precisamente in Illinois, risultando positivo al coronavirus. Il direttore del Dipartimento di sanità pubblica ha dichiarato che non si era mai registrata una morte di un bambino così piccolo legata al coronavirus e un’indagine è stata aperta per capire meglio la causa del decesso. Il governatore dell’Illinois ha confermato questa notizia. Questo è un evento molto raro: difficilmente il covid-19 è fatale nei bambini piccoli. Stando ad una ricerca pubblicata sulla rivista Pediatrics, sono stati rintracciati 2.100 bambini positivi in Cina e si è evidenziato come meno il 6% di loro si era aggravato. Anche nel paese asiatico, tuttavia, era stata segnalata la morte di un bambino di appena 10 mesi positivo al coronavirus per una insufficienza multiorgano.

POTRESTI LEGGERE ANCHE –> Coronavirus, si suicida un ministro delle finanze tedesco

Nei bambini, solitamente, il virus provoca sintomi lievi o moderati. Il covid-19 continua ad espandersi nel mondo e aumentano così anche le tragedie.