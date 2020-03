Wilma Ghia, amica di Piero Chiambretti, colpito dal Covid-19 insieme alla madre, deceduta nei giorni scorsi, ha parlato delle condizioni e dello stato d’animo del conduttore.

Rimane ancora ricoverato in ospedale a Torino il noto conduttore televisivo Piero Chiambretti colpito dal coronavirus. Chiambretti e la madre Felicita, dopo essere risultati positivi al Covid-19, sono stati ricoverati presso l’Ospedale Mauriziano del capoluogo piemontese. Purtroppo la donna 84enne è deceduta lo scorso 21 marzo non riuscendo a superare la battaglia contro il virus. Delle condizioni e dello stato d’animo del noto conduttore ha parlato l’amica Wilma Ghia in un’intervista esclusiva al settimanale Dipiù.

Covid-19, Piero Chiambretti rimane in ospedale, l’amica Wilma Ghia: “Combatte in ospedale, prego per lui”

Wilma Ghia, amica di Piero Chiambretti ha rilasciato un’intervista esclusiva al settimanale Dipiù per parlare delle condizioni di salute del noto conduttore colpito dal coronavirus. Chiambretti lo scorso 17 marzo era stato ricoverato presso l’Ospedale Mauriziano di Torino dopo essere risultato positivo al tampone insieme alla madre di 84 anni. Purtroppo quest’ultima, non è riuscita a superare il virus ed è deceduta quattro giorni più tardi nello stesso nosocomio torinese.

Wilma Ghia in merito alle condizioni del conduttore di CR4 La Repubblica delle donne ha affermato: “Combatte in ospedale. Prego per lui. Mai – riporta Il Giornale citando il settimanale Dipiù– avrei immaginato che sarebbe stato colpito da questa tragedia“. La donna ha poi parlato della madre di Chiambretti: “Se era felice suo figlio, era felice anche lei, che aveva intuito il talento del suo ragazzo. Il suo segreto era quello di farlo sentire libero. Per Chiambretti, aver perso Felicita nello stesso ospedale in cui si trovava ha costituito la disperazione più grande. Non si può accettare. Questo virus – riporta Il Giornale- è riuscito ad allontanare le persone che non si erano mai separate, come loro“.

Chiambretti nei giorni scorsi aveva ricordato la madre con una poesia di quest’ultima pubblicata sul proprio profilo Instagram: “Catturata dall’enigma non ho certezze di chi sia io veramente, nella camera oscura intravvedo fiocchi di neve continuando il gioco di buio“.

Una vicenda drammatica quella del conduttore come le molte altre che si susseguono purtroppo in questi giorni di emergenza. Il Covid-19 in Italia ha già mietuto oltre 10mila vittime.