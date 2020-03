Coronavirus, aggiornamento Protezione Civile: i numeri dell’epidemia al 30 marzo- DIRETTA

Angelo Borrelli, oggi lunedì 30 marzo, comunicherà l’ultimo aggiornamento in merito ai numeri di decessi, contagiati e guariti da Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore.

Il capo dell’emergenza della Protezione Civile Angelo Borrelli, comunicherà, come sempre, l’aggiornamento dei numeri relativi all’epidemia da coronavirus alle 18:00.

Covid-19 aggiornamento Giulio Gallera del 30 marzo – DIRETTA

In ordine ai numeri della Lombardia ha parlato oggi l’assessore al Welfare della Regione Giulio Gallera. Durante la conferenza stampa, Gallera ha riferito che i soggetti attualmente positivi in Lombardia sono 42.161 con un incremento di 1.154 casi. I decessi nelle ultime 24 ore sono 458 che portano il bilancio complessivo a 6.818, mentre i guariti sono saliti a 10.337, ossia 1.082.

L’aggiornamento di Angelo Borrelli: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di domenica 29 marzo

Il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli nella giornata di ieri ha comunicato che i casi di soggetti positivi nel nostro Paese erano 73.880, ossia 3.815 in più rispetto a sabato. Il numero dei decessi era salito a 10.779. I guariti sono, invece avevano raggiunto i 13.030.

Protezione Civile, l’aggiornamento sui numeri del Covid-19 sabato 28 marzo

Angelo Borrelli ha comunicato, nella giornata di ieri che i casi positivi in totale erano saliti a 70.065. Quanto alle vittime, i decessi complessi registrati erano giunti 10.023. Anche il numero dei guariti era salito a 12.348.

Covid 19 Italia, lo studio: “L’azzeramento dei contagi regione per regione” FOTO

Uno studio dall’Einaudi Institute for Economics and Finance si è concentrato sull’attuale epidemia da Covid-19 in Italia. Analizzando i dati in suo possesso ed applicando tutti i principi statistici è arrivato a stilare una tabella in cui ha prognosticato le date in cui avverrà l’azzeramento dei contagi regione per regione.

Covid 19 Italia | Burioni | “Abbiamo trovato un farmaco efficace”

Il professor Roberto Burioni ha effettuato un importante annuncio sul Covid-19. Tramite Medical Facts, ha reso noto che dal laboratorio di Virologia del San Raffaele di Milano, sarebbe giunto un importantissimo risultato in termini di cura e prevenzione del virus. ll Plaquenil, un farmaco impiegato da quasi 70 anni contro la malaria, potrebbe rivelarsi utile nella prevenzione del Coronavirus.

Coronavirus, agli anziani chiesto di firmare un contratto agghiacciante

Una pratica che sta facendo discutere l’intera Comunità Europea quella messa in atto dai medici di famiglia olandesi. Questi ultimi, riporta Il Giornale, proporrebbero ai propri pazienti più anziani una specie di contratto. A rendere sconvolgente la vicenda è il suo contenuto: i loro assisti sono chiamati a scegliere, qualora dovessero contrarre il Covid-19, se essere sottoposti a lunga ventilazione o all’eutanasia. Un argomento ancora tabù per molti, credenti e non.

Un argomento che non di rado divide le opinioni di cittadini e politici e che, soprattutto in Paesi come l’Italia, non è neppure contemplabile.