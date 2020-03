Coronavirus, aggiornamento Borrelli: i numeri dell’epidemia al 29 marzo – DIRETTA

Angelo Borrelli, oggi domenica 29 marzo, comunicherà l’ultimo aggiornamento in merito ai numeri di decessi, contagiati e guariti da Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore.

Il capo dell’emergenza della Protezione Civile Angelo Borrelli, comunicherà, come sempre, l’aggiornamento dei numeri relativi all’epidemia da coronavirus alle 18:00.

L’aggiornamento di Angelo Borrelli: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di sabato 28 marzo

Angelo Borrelli ha comunicato, nella giornata di ieri che i casi positivi in totale erano saliti a 70.065. Quanto alle vittime, i decessi complessi registrati erano giunti 10.023. Anche il numero dei guariti era salito a 12.348.

Protezione Civile, l’aggiornamento sui numeri del Covid-19 venerdì 27 marzo

Nella giornata di venerdì la Protezione Civile ha riferito che le persone positive erano 66.414. Quanto alle vittime, i decessi registrati erano 9.134. Anche il numero dei guariti era salito: 10.950 in totale su tutto il territorio nazionale.

Coronavirus, l’annuncio del ministro della Salute Roberto Speranza

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni in ordine all’attuale momento d’emergenza. A suo avviso siamo ancora nel pieno dell’epidemia. Al momento abbassare la guardia sarebbe un grave errore. Diretta conseguenza sarebbe il totale annullamento di tutto quanto sino ad ora fatto.

Covid-19, nei condomini affissi falsi avvisi per derubare gli appartamenti

In alcuni condomini sono stati affissi dei fogli, riportanti l’intestazione “Ministero dell’Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza“, in cui si annunciano dei controlli per i residenti, durante i quali dovrebbero presentare alcuni documenti alle “autorità“. Secondo la Questura si tratta di un tentativo di truffa da parte di alcuni malviventi che hanno rintracciato nell’emergenza un escamotage per farsi aprire la porta di casa dai malcapitati.

Covid-19, privati portano avanti delle ricerche: incredibili scoperte sui numeri dell’epidemia

Il sindaco del Comune di Nembro (Bergamo) Claudio Cancelli insieme a Luca Foresti, entrambi fisici, hanno portato avanti un autonomo studio statistico. Lo stesso è stato fatto dal direttore dell’Eco di Bergamo, Alberto Ceresoli. I tre, hanno condotto due private ricerche dalle quali è emerso che i dati reali sull’epidemia sarebbero ben più ampi di quelli prospettati alla popolazione. Procediamo con ordine.

Covid-19, le strazianti parole del presidente dell’Atalanta: “È una tragedia incredibile”

Non accenna a placarsi l’emergenza coronavirus nel nostro Paese. Bergamo ad oggi è la provincia più colpita dall’epidemia registrando oltre 8mila contagi e centinaia di decessi. In merito è intervenuto il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi ai microfoni di RTL 102.5.

Durante l’intervista il patron del club nerazzurro ha spiegato che anche otto dipendenti della società sono risultati positivi al Covid-19.