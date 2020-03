Covid-19, UFFICIALE: le nuove date delle Olimpiadi

Covid-19, trovato l’accordo per le Olimpiadi di Tokyo, rinviate al 2021 per l’emergenza sanitaria: ecco quando si svolgeranno

L’emergenza coronavirus ha stravolto la nostra quotidianità e anche il calendario delle competizioni sportive, ormai ferme praticamente in tutto il pianeta da settimane. La difficoltà nel gestire la crisi ha portato già a decisioni forti in tal senso, con il rinvio al prossimo anno degli Europei di calcio e delle Olimpiadi. Per la prima volta nella storia, queste competizioni hanno subito un rinvio, decisione necessaria per tutelare gli atleti e il pubblico. Stravolgimenti totali anche nel tennis internazionale, nella Nba, nel calendario dei Gran Premi di Formula 1. La speranza di tutti, è in un ritorno alla normalità in tempi non troppo lunghi, anche per godere nuovamente dello spettacolo sportivo ad alti livelli.

Olimpiadi Tokyo, le nuove date: Giochi confermati in estate

Intanto, è stata presa una decisione ufficiale sulla disputa delle Olimpiadi di Tokyo. I Giochi si svolgeranno in Giappone sempre in estate, scartata l’ipotesi di disputarli in primavera, per non sovrapporli ad altre manifestazioni sportive. Il Cio, Comitato Olimpico Internazionale, ha ufficializzato le nuove date: dal 23 luglio all’8 agosto 2021, ricalcando, di fatto, quelle che avrebbero dovuto essere quest’estate. Le Paralimpiadi, dedicate agli atleti diversamente abili, si svolgeranno invece dal 24 agosto al 5 settmbre.

Nel comunicato da parte del Cio, si riprendono anche alcune dichiarazioni del presidente, Thomas Bach, ex schermidore tedesco. “Sono fiducioso che potremo affrontare questa sfida senza precedenti – ha affermato – con l’aiuto del Comitato Organizzatore di Tokyo 2020, del governo metropolitano della città e del governo giapponese. I Giochi possono essere la luce in fondo a un tunnel buio in cui si trova attualmente l’umanità”.