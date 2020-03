Covid 19: l’impressionante video che mostra come, dalla Cina, la pandemia da coronavirus, si è diffusa in tutto il mondo.

Come si è diffusa la pandemia da Covid 19 in tutto il mondo? L’emergenza sanitaria che è scoppiata in Cina, in pochi mesi, si è diffusa rapidamente in tutto il mondo, ma come è accaduto tutto? Come ha fatto il virus a diffondersi in 201 paesi del mondo in così poco tempo? A spiegarlo sono le immagini di un video pubblicato sul canale You Tube de La Repubblica.

Covid 19, il video che mostra come si è diffusa la pandemia da coronavirus

Il coronavirus è partito dalla Cina, ma in pochi mesi, ha messo in ginocchio prima l’Italia, poi gli altri Paesi Europei arrivando anche negli Stati Uniti che, attualmente sono il Paese che conta il maggior numero di contagi mentre la Spagna ha superato la Cina. Attualmente, nel mondo, ci sono oltre 700mila contagi.

A New York, il numero delle vittime, è salito a 1.218, con un aumento di 253 vittime nelle ultime 24 ore. In Francia, invece, sono stati superati 3 mila morti per coronavirus, con l’aggiunta di 418 decessi nelle ultime 24 ore mentre in Germania ci sono quasi 64 mila contagiati da coronavirus.

In Italia, invece, in base all’ultimo bollettino della Protezione Civile, complessivamente, in Italia ci sono 101.739 contagiati. 812 è il numero dei morti odierni che porta il totale a 11.59. Le persone guarite oggi, invece, sono 1.590 per un totale di 4.620. I pazienti in terapia intensiva, invece, sono 3.981.

Nonostante il numero dei contagi oggi sia diminuito con, il vice ministro della Salute, Sileri, ha invitato tutti a non abbassare la guardia perchè il picco non sarebbe ancora arrivato. “La curva dei contagi cresce, ma si mostra più lineare, regolare. Il picco è vicino, tra 7-10 giorni“, ha spiegato Sileri.

Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, rientrato a lavoro dopo la malattia, in conferenza stampa, ha spiegato: “Ritengo che questa sia l’emergenza più grande degli ultimi 100 anni in Italia, solo nella Grande Guerra il Paese ha avuto una crisi come quella sanitaria che stiamo avendo”.