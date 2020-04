Enrico Mentana risponde al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte dopo la nota ufficiale di Palazzo Chigi sulla conferenza stampa con cui ha attaccato l’opposizione. Mentana, poi, dice la propria opinione anche su Matteo Salvini.

Enrico Mentana risponde al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in merito alla conferenza stampa nel corso della quale ha puntato il dito contro Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Il direttore del Tg di La7, in diretta, ha risposto al comunicato diffuso da Palazzo Chigi con cui è stata fatta chiarezza sulla conferenza stampa del Premier.

Mentana risponde a Conte: “non ho mai censurato nessuno. Non può fare il capo alla Chavez”

La conferenza stampa di Conte ha scatenato la dura reazione di Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Nelle scorse ore, Palazzo Chigi, ha diramato un comunicato ufficiale con cui è stato chiarito l’intervento del Premier contro l’opposizione:

“La decisione di trasmettere o meno le conferenze stampa del presidente del Consiglio – si legge nella nota di Palazzo Chigi – spetterà sempre e solo ai responsabili delle singole testate. Questi ultimi sono anche liberi di sostenere la singolare opinione secondo cui il presidente del Consiglio non dovrebbe smentire fake news e calunnie nel corso di una conferenza stampa rivolta al Paese, né dovrebbe parlare di un tema rilevante e di interesse generale come il Mes. Facciamo notare che Conte non avrebbe potuto evitare di affrontare il tema del Mes e chiarire le relative fake news veicolate dell’opposizione, visto che questo tema è poi stato oggetto delle domande poste dai giornalisti”.

Dopo la nota di Palazzo Chigi, è arrivata la risposta di Enrico Mentana. “Dirigo telegiornali da 28 anni e non ho mai censurato nessuno“, esordisce il direttore del Tg di La7. “Hanno lavorati con me tanti giornalisti e potete chiedere a loro se ho mai censurato qualcosa o qualcuno. Il presidente del Consiglio ha tutto il diritto di indirizzarsi al paese e ha gli strumenti per farlo. Se ha usato questa risorsa così spesso in questi giorni è perché siamo alle prese con un’emergenza importante. Credo sia giusto ascoltare quando ci sono notizie, provvedimenti, svolte da chi sta guidando il paese, ed è il premier. Ma non le polemiche politiche. Per cosa? Le fake news? La vicenda Mes, oltretutto, è molto controversa. Salvini e Meloni sono intervenuti in modo molto duro e in qualche modo sguaiato e censurabile dal punto di vista del buon rapporto politico dopo l’accordo dell’Eurogruppo. Il premier poteva intervenire con un post, un comunicato o un’intervista per ristabilire la verità e tutti l’avremmo ripreso le parole con forza”.

“La verità vera è che non c’è nessuna censura e non ci può essere perchè quando Palazzo Chigi chiede d’intervenire interviene e nessuno chiede il testo prima o censura al volo. Era solo il modo per dire che non può essere dato se non, per Chavez in Venezuela, la possibilità ad un capo del governo d’intervenire in tv quando e come vuole perchè questo non è democrazia e la democrazia è diversa da tutti gli altri sistemi perchè ha l’opposizione”, conclude.