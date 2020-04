Anna Tatangelo, TikTok che passione: ballo e sensualità – VIDEO

Anna Tatangelo fa impazzire i suoi followers sui social: la cantante sempre più scatenata su TikTok, altro balletto da infarto

E’ una quarantena particolare per Anna Tatangelo. La bella cantante ciociara è tornata a vivere da sola, dopo la separazione da Gigi D’Alessio. E’ stato un momento inizialmente doppiamente duro per lei, la relazione col collega è durata anni. Arenandosi poi su incomprensioni di vario tipo, insormontabile in particolare quella sulla rinnovata voglia di maternità da parte di lei che Gigi non condivideva. Il malessere di Anna in questa situazione è stato palpabile e per diversi giorni, il mese scorso, la sua presenza sui social è stata praticamente nulla.

Anna Tatangelo, curve sinuose: il video è imperdibile

Il peggio sembra essere passato, comunque, e anche lei prova a regalarsi sprazzi di sorrisi in una quotidianità stravolta per tutti dall’emergenza coronavirus. A quanto pare, ha scoperto una nuova passione: i video su TikTok. La stiamo vedendo spesso all’opera con filmati molto spiritosi. E anche estremamente sensuali. Già qualche giorno fa aveva postato un video di un balletto a dir poco scatenato, cui ha dato un seguito nelle stories di Instagram. Per chi se lo fosse perso, basta ripescare quello pubblicato sotto forma di post.

Le forme esplosive di Anna risaltano molto bene. La cantante è molto divertita e dimostra di aver ritrovato il sorriso. Vista la propensione a regalare contenuti di questo genere ai suoi followers, non resta che aspettare la prossima puntata…