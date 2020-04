La Caritas rende noti quelli che sono dei numeri preoccupanti legati alla situazione che si è venuta a creare nel nostro Paese.

Sono tantissime le richieste raccolte dalla Caritas in Italia. A causa delle grandi difficoltà collegate dalla pandemia in atto, molte persone hanno visto le loro condizioni economiche peggiorare ulteriormente.

E per non pochi questo ha significato il precipitare in un dramma ancora più profondo. Senza più entrate con le quali poter garantire un sostentamento per sé stessi e per la propria famiglia, tanta gente non sa cosa fare per mangiare o dove andare a dormire. Secondo stime ufficiali fornite dalla Caritas italiana, l’incremento delle domande di aiuto sono aumentate di ben il 114%. Tale è la mole di persone che ha deciso di lasciare un aiuto disperato ai centro di ascolto ed ai centri preposti, da quando è iniziata l’emergenza sanitaria in Italia. Il dato incrementale di questo 114% riguarda nello specifico 70 sedi della Caritas disseminate in tutta Italia. Si tratta di un terzo rispetto al totale.

Caritas, in Italia è vera e propria emergenza

Nonostante le politiche di sostentamento promosse dal Governo nel decreto ‘Cura Italia’, disoccupazione, povertà ed anche lavoro nero sono sempre più diffusi, da nord a sud. Gli aiuti forniti dai centri preposti consistono in mense aperte, pacchi a domicilio, pasti da asporto, buoni spesa.

E non manca anche un forte sostegno psicologico grazie ad alcuni esperti. Oltre alla distribuzione di necessario materiale sanitario come mascherine, guanti ed igienizzanti.