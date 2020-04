Chiara Biasi senza trucco durante una diretta su Instagram incanta i fans: bellissima mentre mostra come prendersi cura dei capelli.

Chiara Biasi incanta i fans durante una diretta su Instagram in cui ha mostrato ai followers come prendersi cura dei capelli applicando un impacco con l’aiuto dell’amico stylist Niky Epi che ha spiegato anche i vari passaggi da seguire.

Chiara Biasi al naturale in diretta su Instagram: l’influencer incanta tutti senza trucco

Bellissima, con una felpa e i lunghi capelli sciolti sulle spalle, Chiara Biasi si è collegata con l’amico stylist per aiutarlo a mostrare ai followers come applicare un impacco per curare i capelli che, in quarantena, appaiono spenti e disidratati. Mentre applicava il prodotto, Chiara ha poi raccolto i capelli per permettere all’impacco di agire e, nel vederla totalmente al naturale, i fans non hanno potuto non notare la sua bellezza.

Dalla sua casa di Milano dove sta trascorrendo la quarantena, Chiara si è messa a disposizione dei followers trasformando per un’ora il salotto della sua casa in un salone di bellezza. Chiusa la diretta con la Biasi, l’amico Niky Epi che cura anche l’immagine di Elisabetta Canalis che, per l’occasione, ha mandato un saluto svelando così di essere collegata in direta, ha speso delle bellissime parole per la Biasi.

“E’ stata bravissima. Calcolate che lei non aveva voglia di farlo perchè mettersi in discussione davanti alla gente, voi sapete com’è la gente, le critiche, le offese… Chiara è una ragazza molto riservata, da questo punto di vista, ve lo posso garantire perchè la conosco da anni ed è una delle mie migliori amiche però non tutte avrebbero fatto quello che ha fatto Chiara oggi: mettersi davanti ad un cellulare in quello stato per fare un impacco e mostrare a tutti come prendersi cura dei capelli. Lo so che è una ragazza speciale e volevo ribadirlo”, spiega Niky Epi.