Giuseppe Conte, chi è Valentina Fico |Tutto sull’ex moglie del premier

Valentina Fico è l’ex moglie del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Tutti i particolari su cosa fa nella vita e del rapporto sui due dopo la separazione

Il premier Giuseppe Conte soprattutto nell’ultimo periodo è sotto gli occhi mediatici di tutti. Per le sue conferenze stampa, per i suoi post sui social e per le interviste. Nel cuore dell’emergenza coronavirus il presidente del Consiglio è mediaticamente esposto, più di ogni altra occasione prima d’ora da quando nel giugno del 2028 ricopre questa carica.

Conte è anche la figura del governo più apprezzata dagli italiani secondo gli ultimi sondaggi. Apprezzato da tutti per l’ottimo lavoro svolto durate l’emergenza ma riscuote anche successo tra il pubblico femminile che lo trova molto interessante, affascinante e di bell’aspetto.

Poco però si sa sulla sua vita privata. Uomo rigoroso e riservato. Del suo legame amoroso è noto che il premier è legato a Olivia Paladino, figlia dell’imprenditore Cesare. Lei, come il suo compagno del resto, è molto riservata e per questo si sa veramente poco sul suo conto. Non ama le luci mediatiche e appare pochissimo in pubblico. Alcuni riportano addirittura che la Paladino sia 15 anni più giovane del premier.

Ma prima di questa liaison amorosa il premier è stato sposato con Valentina Fico dalla quale ha avuto suo figlio Niccolò. Nonostante la separazione tra i due c’è uno splendido rapporto.

Giuseppe Conte e Valentina Fico, cosa si sa di loro

Valentina Fico è l’ex moglie del premier Giuseppe Conte. A differenza dell’attuale compagna su di lei si conoscono molte cose. La donna lavora in ambito giudiziario e fa parte dell’Avvocatura di Stato. Queste le prime notizie disponibili sul web. Non solo legge ma anche istruzione, ricerca ed infrastrutture, tra i campi nei quali lavora.

Valentina Fico è figlia del direttore del Conservatorio di Santa Cecilia a Roma e vive proprio nella Capitale. Si è sposata con Conte nel 2007 e dal loro matrimonio è nato Niccolò. Sul perché il loro rapporto sia terminato non si sa nulla ma quel che è certo è che i due hanno mantenuto un bellissimo rapporto fatto di fiducia e stima. Tra papà e figlio poi un legame speciale.

La Fico è presente solo su Facebook, social sul quale posta molte foto che la riguardano tra viaggi, selfie e momenti trascorsi in famiglia.

Tra le voci che si rincorrono sul rapporto di Conte e la Fico circola quella secondo la quale il premier prima di accettare il mandato da Presidente del Consiglio dei Ministri, abbia chiamato la donna per avere consigli e suggerimenti sull’importante scelta da fare.

Subito dopo il sì di Conte, la stampa chiese alla Fico un parere sul ruolo che avrebbe avuto il suo ex marito e la donna rispose senza esitazioni che per lei sarebbe stato un ottimo premier.