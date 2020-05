La Bonaz Sara Croce catalizza gli sguardi di tantissimi affezionati di ‘Avanti un Altro’. La bionda classe 1998 è davvero esplosiva.

‘Avanti un Altro‘ è tornato ad occupare il proprio posto in televisione e ad allietare i pomeriggi di tanti telespettatori di Canale 5. Il quiz show condotto da Paolo Bonolis, con l’importante partecipazione dello storico amico Luca Laurenti ha ricominciato il suo corso, come era stato prima dello scoppiar della epidemia e di tutti gli sconvolgimenti che essa ha portato, in Italia e nel mondo.

Una delle conseguenze del diffondersi del virus ha riguardato lo stravolgimento dei palinsesti televisivi. Parecchie trasmissioni, e soprattutto quelle che prevedevano la presenza di pubblico in studio, sono state fermate. Di alcune sono andate in onda delle vecchie repliche. Per quanto riguarda ‘Avanti un Altro’, si è rischiato l’incidente diplomatico tra Paolo Bonolis e Mediaset.

Avanti un Altro, scontro tra Bonolis e Mediaset nelle scorse settimane

Il conduttore tv si era arrabbiato per la scelta dell’azienda non tanto di fermare il programma quanto di non mandare in onda le puntate già registrate. Bonolis si era sfogato affermando quanto segue. “Non capisco. Le nostre puntate sono tutte già registrate. Gli ascolti sono ottimi e la gente, in questi giorni difficili, rintraccia in esse un momento di svago. Perché interromperci quando il prodotto è completo e già a loro completa disposizione non necessitando quindi di ulteriori registrazioni?”.

Visualizza questo post su Instagram 👀🤷🏼‍♀️ #goodnight🌙 Un post condiviso da S A R A (@saracroce98) in data: 30 Apr 2020 alle ore 1:17 PDT

Ora però il quiz è tornato, e con esso anche la bellissima presenza legato alla Bonaz di turno. Si tratta di Sara Croce, avvenente bionda classe 1998, che per molti rappresenta anche la parte migliore del programma.