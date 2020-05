Secondo indiscrezioni rafforzate anche da alcune sue dichiarazioni, Barbara D’Urso andrebbe verso una clamorosa bocciatura da parte di Mediaset.

Brutte notizie per Barbara D’Urso. Dopo anni di ‘regno incontrastato’, il dominio della regina dei canali Mediaset comincia a vacillare. Tutta colpa delle recenti critiche ricevute riguardo i contenuti dei suoi programmi. Da più parti sono giunte accuse di volgarità, di sfruttamento di quelli che sono i sentimenti ed i disagi delle persone e di diseducazione.

Anche la recente uscita con tanto di preghiera congiunta assieme a Matteo Salvini in diretta televisiva è parsa una speculazione di cattivo gusto a tanti telespettatori. A questa cosa aveva fatto seguito anche il sorgere di una petizione che ne chiedeva l’allontanamento dalla televisione. Qualche mese fa poi pure Vittorio Feltri (un altro che pure ne ha combinati di pasticci) si era lamentato del suo programma ‘Live – Non è la D’Urso’ definendolo “un canile”. Adesso giunge notizia del fatto che alla D’Urso starebbe per essere tolta in maniera definitiva la conduzione del ‘Grande Fratello’. Il reality show ha visto la 62enne al timone per svariate edizioni. Ma Mediaset ora avrebbe deciso di non ignorare il malumore di molti suoi telespettatori nei confronti di ‘Carmelita’.

Barbara D’Urso, Alfonso Signorini la scavalca alla conduzione del GF

Ed in questo lei sarebbe stata scavalcata da Alfonso Signorini, che ha saputo gestire bene le difficoltà legate alla conduzione della versione vip conclusasi di recente. La cosa tra l’altro giunge proprio dalla diretta interessata, nel corso di una intervista al settimanale ‘Tv Sorrisi e Canzoni’. “Io al GF a settembre? Bella domanda. La tv non è molto diversa da altre realtà imprenditoriali. Da Endemol a Mediaset, nessuno sa se si può fare ed in che modo”. E su Signorini dice: “Gli ho fatto i complimenti per la sua conduzione, ci sentivamo al termine di ogni puntata. Alfonso ha mostrato grande bravura in un periodo storico certamente delicato”.

Ad ogni modo la D’Urso non resterà certo a spasso, visto che il palinsesto della prossima stagione tv prevederà ancora una volta i suoi programmi storici. Si tratta di ‘Pomeriggio 5’, ‘Domenica Live’ e di ‘Live – Non è la D’Urso’.