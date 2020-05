Silvio Berlusconi, in diretta a Pomeriggio 5, svela la ricetta per far ripartire l’Italia dopo il coronavirus: “indispensabili contributi a fondo perduto”.

Silvio Berlusconi, intervistato telefonicamente da Barbara D’Urso nel corso della puntata di Pomeriggio 5 dell’8 maggio, ha parlato della crisi economica che sta vivendo l’Italia a causa dell’emergenza coronavirus svelando la formula per superare la crisi economica.

Berlusconi: “per ripartire dopo il coronavirus sono indispensabili contributi a fondo perduto. Bisogna ridurre tasse e burocrazia”

“Come sta?”, chiede Barbara D’Urso. “Grazie per avermi inviato. Io sto bene grazie al cielo. In un periodo come questo nessuno può dire di stare davvero bene quando intorno a noi tante persone stanno soffrendo. Il mio pensiero va a chi ha perso affetti importanti a causa di questa tragedia, va ai malati nelle terapie intensive e alle loro famiglie che vivono nell’angoscia, ai medici, agli infermieri, a tutti coloro che hanno passato la quarantena da soli, a chi è stato tolto il conforto degli affetti ed è tutto molto triste e doloroso”, è stata la risposta dell’ex Premier che ha poi fatto i complimenti a Barbara D’Urso.

“Sono rimasto molto colpito dalla storia dell’imprenditore napoletano che si è suicidato – ha continuato l’ex premier ai microfoni di Pomeriggio 5- per aiutare queste persone sono indispensabili contributi a fondo perduto. Bisogna ridurre tasse e burocrazia. A Milano ieri è andata in scena la civilissima protesta dei lavoratori che sono stati multati, queste persone non hanno ricevuto nulla dallo Stato e ora lo Stato gliene porta via 400 euro. Chiediamo che questa sanzione verrà annullata dal Prefetto”.

“Invito il governo a far presto per non far in modo che queste donne siano costrette a lasciare il loro posto di lavoro. Bisogna sostenere le mamme e le famiglie, sostenere loro significa sostenere l’Italia”, ha concluso.