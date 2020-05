Sara Croce, il bikini è semplicemente da urlo – FOTO

Sara Croce, la Bonas di ‘Avanti un altro’ condotto da Bonolis, è una delle bellezze in ascesa su Instagram: guardate che foto in costume

C’è da scommettere che una delle bellezze più cliccate di questa estate su Instagram sarà senza ombra di dubbio Sara Croce. La splendida e biondissima ‘Bonas’ del programma ‘Avanti un Altro’ condotto da Bonolis sta scalando rapidamente le preferenze degli internauti, che la stanno eleggendo a loro nuova beniamina. Del resto, le sue precedenti apparizioni come ‘Madre Natura’ in ‘Ciao Darwin’ l’avevano fatta conoscere agli occhi di tutti. La ‘concorrenza’ è agguerrita, ma Sara non ha nulla da invidiare alle altre, questo è certo.

Sara Croce, voglia d’estate: in costume è uno schianto

Classe 1998, la ragazza sta conquistando tutti con un fascino assolutamente esplosivo. Lo stesso è avvenuto con l’ultimo scatto condiviso sul suo profilo. Una foto in costume, sulla spiaggia, probabilmente riferita allo scorso anno visto che sono ben visibili numerose persone. Lei infatti specifica prontamente in didascalia che si tratta di una foto vecchia. Ma questo non intacca assolutamente il risultato finale.

Il suo fisico slanciato e le sue curve in bikini risaltano subito e non potrebbe essere altrimenti. Sara è consapevole della sua bellezza e la mette in mostra piuttosto spesso. Qualcuno commenta ironicamente: “Se è una vecchia foto ce ne faremo lo stesso una ragione!”. Chissà se, con l’emergenza sanitaria ancora in corso, potremo dedicarci al sole e al mare come facevamo in passato. Nell’attesa, Sara ci ricorda com’era e come speriamo che sia.

