Barbara D’Urso, décolleté esplosivo su Instagram: la maglietta scollata indossata sotto la camicia di jeans mostra tutto, foto.

Décolleté esplosivo per Barbara D’Urso su Instagram. La conduttrice di Pomeriggio 5 e Non è la D’Urso fa sognare i fans pubblicando una foto apprentemente tranquilla. La maglietta indossata dalla D’Urso, però, lascia intravedere il seno scatenando l’entusiasmo dei fans.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale su gossip, news, televisione e spettacolo, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Barbara D’Urso, la maglietta scollata mostra il décolleté esplosivo e scatena i social

Barbara D’Urso ha compiuto 63 anni lo scorso 7 maggio, ma per l’amatissima conduttrice, il tempo non passa mai. Sempre bellissima e in perfetta forma, la D’Urso incanta i suoi 2,7 milioni di followers pubblicando una foto in cui, sotto una camicia di jeans sbottonata, indossa una maglietta scollata che mette in mostra il suo seno, totalmente naturale, e a detta dei fans “assolutamente esplosivo”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Barbara D’Urso sbotta in diretta a Pomeriggio 5: “Così è inutile”

Ma qual è il segreto della D’Urso? Oltre a seguire un’alimentazione sana e corretta, prima dell’emergenza coronavirus, Barbara praticava danza classica tutti i giorni. La conduttrice, amante del ballo, si è sempre tenuta in forma con la danza e il fisico in perfetta forma ne è la dimostrazione.

Nel libro scritto dalla D’Urso “Quanti anni mi dai? I miei segreti per essere bella sempre, la conduttrice svela quelli che sono i suoi segreti di bellezza per essere sempre in perfetta forma come la pulizia del viso e del collo sia la mattina che la sera. Come fa sapere Donna Modera, poi, la conduttrice, pratica anche il pilates e comincia la sua giorata con un centrifugato di frutta e verdure.

La sera, però, Barbara è solita concedersi anche un aperitivo con un bicchiere di vino bianco come mostra spesso ai fans pubblicando i video dei suoi momenti casalinghi, dopo una giornata trascorsa negli studi Mediaset. A tutto, ciò, inoltre, la conduttrice unisce un altro ingrediente principale per stare bene: il sorriso.