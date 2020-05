Barbara D’Urso, single, in un video pubblicato sul suo profilo Instagram, svela ai fans la ricetta per essere felici anche quando si è da soli a casa.

Barbara D’Urso, serena e sorridente dopo aver condotto una nuova puntata di Pomeriggio 5, su Instagram, pubblica un video in cui svela ai suoi followers qual è il modo migliore per stare bene ed essere felici anche quando si è da soli a casa.

Barbara D’Urso: “quando si è da soli a casa, bisogna coccolarsi”

Barbara D’Urso che ha da pochi giorni compiuto 63 anni, è una forza della natura e, ogni giorno, non solo conduce con successo Pomeriggio 5, ma non fa mancare la sua presenza sui social. Su Instagram ha così pubblicato un video in cui mostra ai fans come si coccola quando torna a casa. Prima di cena, la conduttrice si concede un aperitivo con un bicchiere di vino, delle mandorle.

“Buonasera, aperitivo. Lo so che è tardi. Quando si sta da soli bisogna volersi un sacco di bene. Candela, mandorline e soprattutto bisogna ballare, sempre. Io mi faccio carina per voi. Buon aperitivo a tutti quanti voi, a tutti voi che avete un’anima bella, a tutti voi che avete un’anima un po’ arrabbiata. Anzi, a tutti voi che avete un’anima un po’ arrabbiata tanto, tanto amore”, dice la conduttrice nel video.

La D’Urso, poi, ha mostrato l’insalata prepararata per cena con cui, poi, non avendola mangiata tutta, seguendo l’insegnamento del “non si butta mai niente” ha preparato una deliziosa frittata condividendo il risultato sui social. Barbara che aveva mostrato anche la sua casa in una serie di scatti, dunque, continua a fare compagnia ai fans sia in tv con Pomeriggio 5 e Non è la D’Urso sia sui social.