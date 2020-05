Laura Torrisi, la famiglia si allarga: il nuovo arrivato in famiglia- FOTO

Laura Torrisi presenta su Instagram un nuovo piccolo e delicato arrivo nella sua famiglia allargata. Lo scatto è tenero e lei sempre bellissima

Visualizza questo post su Instagram Ben arrivato 😍🐴🥰 Come lo chiamiamo? 🤗 Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura) in data: 26 Mag 2020 alle ore 7:43 PDT

C’è un nuovo arrivato in casa di Laura Torrisi. E lei lo presenta a tutti i suoi followers tramite Instagram. E a loro chiede anche aiuto per trovare un nome al piccolo che allarga la famiglia.

Si tratta di un pony nato da poco in fattoria. Laura ama molto gli animali e non lo nasconde. Diversi sono, infatti, gli scatti che spesso la ritraggono insieme ai suoi animali che arricchiscono la casa che condivide con sua figlia, Martina Pieraccioni, nata dal matrimonio con l’attore toscano.

“Ben arrivato 😍🐴🥰 Come lo chiamiamo? 🤗” scrive sotto la slide di foto la bella mora. Lei accarezza il pony e sorride. Più bella che mai nella sua semplicità. Jeans, scarponi, canotta e lunghi capelli raccolti nel cappellino a visiera.

I like ed i commenti sono tantissimi, anche di gente dello spettacolo come Rita dalla Chiesa che scrive “cuore” e Nina Palmieri delle Iene che aggiunge proprio un cuore. E arrivano anche diverse proposte per il nome del pony. C’è chi dice Sprint, ma che è da scartare perché come dice la bella Laura un cavallo con questo nome nel suo maneggio c’è già. E poi ancora Zefiro, Brando, Alfio e tantissimi altri ma anche congiunto tra i commenti per ironizzare sul periodo che stiamo vivendo.

Laura insieme a sua figlia avrà preso ispirazione dai nomi proposti? Staremo a vedere

Laura Torrisi e l’amore per gli animali

Laura Torrisi è una grande amante degli animali e non lo nasconde. Non solo a casa che condivide insieme alla figlia e ai suoi inseparabili amici a quattro zampe. I suoi cani rallegrano le sue giornate e riempiono la casa di allegria.

Gli spazi che l’ex moglie di Pieraccioni ha a disposizione sono ampi e ha costruito anche un piccolo maneggio nel quale ospita diversi cavalli. Spesso sono i protagonisti delle sue Instagram Stories e dei suoi post.

Proprio ieri con l’arrivo del pony la bella attrice ha mostrato come i cavalli erano un po’ nervosi, saltavano e si rincorrevano tra di loro. Aria di sconvolgimento in arrivo che ha destabilizzato anche gli animali, amici dell’uomo.

E proprio tra casa, verde e animali Laura Torrisi ha trascorso la sua quarantena insieme a sua figlia Martina. In un post ha mostrato tutta la dolcezza che i cavalli sanno dimostrare.

Visualizza questo post su Instagram Scuole chiuse, cuore all’aperto ❤️🦋 Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura) in data: 5 Mar 2020 alle ore 5:21 PST

Quasi un bacio tra uno dei suoi amati cavalli e sua figlia. Lei scrive: “Scuole chiuse, cuore all’aperto ❤️🦋”. Un amore che molti followers hanno definito puro.