Un drammatico incidente stradale si è consumato nella serata di ieri a Castiglione Olona, comune in provincia di Varese. Stando alle prime informazioni, riportate dalla stampa locale e dalla redazione di Fanpage, un ragazzo di 19 anni avrebbe perso il controllo della propria moto e si sarebbe schiantato contro un muro. Impatto fatale per il 19enne che ha perso la vita. Inutili, difatti, i soccorsi del personale del 118 che giunto sul posto ha potuto solo constatare il decesso del giovane motociclista. Sul luogo della tragedia sono arrivati anche i carabinieri di Saronno per i rilievi del caso.

Un giovane ragazzo è deceduto nella serata di ieri, giovedì 28 maggio, in un tragico incidente stradale consumatosi a Castiglione Olona, in provincia di Varese. Secondo una prima ricostruzione, riportata dalla stampa locale e dalla redazione di Fanpage, la vittima, un 19enne di Tradate, intorno alle 21 si trovava in sella alla sua moto, una Husqvarna, all’altezza di via Mazzucchelli. Improvvisamente il centauro ha perso il controllo del mezzo a due ruote ed è uscito fuori strada schiantandosi contro un muro. L’impatto, ad elevata velocità, purtroppo non ha lasciato scampo al 19enne che ha perso la vita per via di un gravissimo trauma cranico.

Sul posto è immediatamente arrivato lo staff medico del 118, con un’automedica ed un’ambulanza, ma non c’è stato più nulla da fare. I sanitari hanno potuto solo constatare il decesso del giovane motociclista. Intervenuti sul luogo del drammatico incidente anche i Vigili del Fuoco, che si sono occupati di rimettere in sicurezza l’area, ed i carabinieri di Saronno.

I militari dell’Arma, riferisce Fanpage, hanno provveduto ai rilievi del caso e stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente che non avrebbe coinvolto altri veicoli.