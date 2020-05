Elettra Lamborghini questa volta ha esagerato. Il “balcone è davvero esilarante” questa volta ha mostrato davvero tutte le sue grazie.

Elettra Lamborghini è uno dei personaggi più seguiti dagli italiani. Il suo account Instagram vanta la bellezza di 5,7 milioni di follower: lei ama condividere con i suoi ‘seguaci’ scatti e stories della sua vita quotidiana mettendo spesso in mostra il suo corpo. L’ereditiera di famiglia è sempre stata in prima pagina ma da qualche mese sta vivendo una popolarità senza precedenti. La partecipazione al Festival di Sanremo 2020 ha avuto sicuramente benefici importanti: la sua canzone ‘ Musica (E il resto scompare)’ non si è classificata tra i primissimi posti ma è stata tra le più ascoltate in radio e sul web. Elettra attira i suoi fan con scatti maliziosi mettendo in primo piano le sue curve. Qualche ora fa ha pubblicato su Instagram una foto da capogiro.

Elettra Lamborghini su Instagram: scollatura pazzesca



Elettra ha postato su Instagram una foto con una scollatura pazzesca e senza reggiseno. Le sue curve ‘generose’ sono in primissimo piano: anche questa volta l’ereditiera ha mandato i suoi fan in delirio. Il post è accompagnato da una didascalia divertente. “Lo so mi è spuntato un brufoloh sul mento sono in pre-cycloh..e poi non so modificare le foto mi vedo fika lo stesso non so voi“. Lo scatto ha conquistato in pochissimo tempo più di 67mila like e più di 500 commenti. “Elettra the best”, ha scritto un utente: numerosi anche i complimenti come ‘bellissima’ e ‘spettacolare’. Il 2020 sarà un anno importante per la Lamborghini: il rapporto con il deejay Afrojack prosegue senza intoppi e il matrimonio è ormai ad un passo. La cerimonia sarà sicuramente sfarzosa e senza precedenti.

La cantante che a Sanremo ha cantato “La musica e il resto scompare” nella giornata di giovedì, ha appena pubblicato una stories su Instagram dove ha fatto vedere dove ha piazzato i suoi vecchi piercing.

In mutandine e reggiseno. I fan subito in delirio hanno inondato il suo profilo di commenti con parecchi apprezzamenti. L’erede della casa automobilistica figlia di Luisa Peterlongo e Tonino Lamborghini, nonché nipote del noto Ferruccio ha sempre la capacità di mettersi in mostra.

Elettra Lamborghini in slip:”Eccoli i miei piercing”

Anche la cantante, come tutti noi, è a casa in quarantena e ogni giorno cerca di dare il meglio di se stessa in tutte le salse possibili e inimmaginabili.

Torniamo ai piercing. Come era facile da intuire, questi si trovano molto spinte. La donna , ha riaperto il buco del septum e oltre a questo ne ha schiuso un altro sul naso. Poi sulla schiena la sua schiera di brillantini

E’ molto amata la Lambroghini e i suoi numerosi follower, essendo a casa in quarantena, non si staccano mai da suo profilo.

Visualizza questo post su Instagram #MOOOSECA e il resto scompare!!🎶❤️😂🎶 @enricopapiofficial Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettramiuralamborghini) in data: 5 Mar 2020 alle ore 10:00 PST

Elettra Lamborghini – Musica (E Il Resto Scompare)

Lei, molti di quei piercing se li è fatti da sola e c’è da augurarsi che nessuno la imiti, anche perchè è una cosa molto pericolosa. La cosa ideale è aspettare a fine quarantena. Farsi male , ad ospedali pieni di pazienti con il Covid-19 non è il massimo