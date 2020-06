A seguito di una tremenda strage sulla A1 sono morte delle bambine ed i loro nonni. C’è la drammatica testimonianza di chi ha assistito alla tragedia.

L’incidente avvenuto ieri nel Valdarno e che è costato la vita a due bambine ed ai loro nonni è avvenuto sotto agli occhi di alcuni testimoni. Purtroppo è stata una strage sulla A1, con il papà delle bimbe attualmente indagato per omicidio stradale dopo essersi salvato.

C’è un giovane che ha assistito a tutto quanto e che fa sapere di essere subito sceso dalla sua auto per prestare soccorso, una volta avvenuto lo schianto. “L’auto che si è schiantata procedeva zigzagando. Andava con andatura incerta e quindi mi sono tenuto a debita distanza”. Il giovane aggiunge poi che ha assistito al tremendo botto tra la macchina ed un tir che la precedeva. Il veicolo poi è carambolato nel bel mezzo della carreggiata. Tutti i veicoli che arrivavano immediatamente dopo sono riusciti a fermarsi in tempo evitando un ulteriore impatto.

Strage sulla A1, spettacolo orribile dopo lo schianto

“Con me si è fermato anche un altro uomo che si è presentato come medico. Procedeva dall’altro senso di marcia e ha scavalcato la barriera in cemento”. Questa strage sulla A1, le cui vittime sono due bimbe di rispettivamente 8 mesi e 10 anni ed i loro nonni di 50 e 52 anni, ha visto l’accorrere entro pochi minuti di personale medico e di Vigili del Fuoco. C’è stato un forte rumore seguito dal piegarsi violento e stridente delle lamiere. I pompieri sono arrivati anche con un elicottero. Lo spettacolo che si è presentato agli occhi di chi c’era è risultato davvero terrificante. Questo schianto ha anche diviso quella che è la più importante e trafficata arteria autostradale italiana in due parti.

