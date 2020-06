Emma Marrone selvaggia sul fiume e sguardo sensuale – Foto

Emma Marrone in versione nature in uno scatto che la ritrae lungo la riva di un fiume, nel cuore della natura, per una domenica di relax

Visualizza questo post su Instagram Quando le parole non servono. Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown) in data: 7 Giu 2020 alle ore 6:43 PDT

Domenica selvaggia per Emma Marrone. La bella cantante si è concessa una gita fuori porta e come sempre lo ha condiviso con i suoi fan. È lungo un fiume la salentina che si mostra in uno scatto nature.

Capelli sbarazzini e al vento che le cadono davanti al viso, magliettina molto semplice, marrone, ma che accentua le forme del suo seno, da pin-up, lo sappiamo. Ed uno sguardo sensuale, intrigante e che ha subito conquistato il pubblico di Instagram.

Non dice molto sul suo scatto Emma, che a corredo della foto scrive soltanto: “Quando le parole non servono”. Una frase semplice ma immediata che la dice lunga su che angolo di paradiso si trovi.

Ma tutti i suoi fan si concentrano su di lei e sulla sua bellezza. Tutti lo rimarcano nei loro commenti uniti a quelli che mandano cuori e faccine a cuore per la cantante che oggi si mostra più bella che mai dopo l’importante ed ennesimo calvario che ha dovuto affrontare a causa del male che è tornato a farle visita.

Emma sta bene, è in salute ed è più raggiante che mai. Ed i suoi followers lo percepiscono eccome. Glielo fanno notare e lo ribadiscono più volte con un fiume di “Quanto sei bella” che arriva a raffica per lei.

Emma Marrone e la ripartenza, il post che lo spiega

Visualizza questo post su Instagram Prove tecniche di ripartenza. Vi bacio ❤️ Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown) in data: 3 Giu 2020 alle ore 6:50 PDT

Emma Marrone dopo il lockdown e il ritorno della sua malattia è pronta a ripartire. Lo ha spiegato in uno dei suoi ultimi post in cui si è mostrata con cuffie alle orecchie e microfono in bella vista.

“Prove tecniche di ripartenza. Vi bacio ❤️” ha scritto su Instagram la cantante salentina mentre si trova in sala prove. Cosa bolle in pentola? Ancora tutto tace ma sicuramene presto ci saranno delle novità per l’ex allieva di Amici.

I suoi fan sono andati letteralmente in visibilio per questo annuncio. Un grande coro si è alzato dai commenti sotto al post che dicono “Non vediamo l’ora” e incoraggiano Emma ad andare avanti.

Lei è da sempre simbolo di forza e determinazione. Tante sono state le difficoltà che ha affrontato ma forse la pluri esperienza con il cancro è quella che l’ha segnata di più. Nonostate questo, ospite di Verissimo, aveva detto di sentirsi “fortunata”.

“Oggi sono sana, sto bene” aveva spiegato a Silvia Toffanin senza negare però la paura e il terrore che ha vissuto. “Ho avuto paura. – ha dichiarato la cantante – Credo che sia stata la cosa che ho detto subito a mia mamma quando mi ha raggiunto prima dell’intervento. Già dirlo mi ha liberato da un peso. Continuerò sempre ad avere paura perché così evito di fare passi sbagliati e capisco il valore del coraggio.”