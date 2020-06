La mappa regione per regione dell’epidemia: aggiornamento al 29 giugno

Il Ministero della Salute ha aggiornato lo stato dell’epidemia da Covid-19 diffusasi nel nostro Paese attraverso la mappa regione per regione pubblicata sul proprio sito.

Non si arresta il calo dell’epidemia da coronavirus nel nostro Paese dopo oltre quattro mesi dal primo caso di contagio, registratosi lo scorso 20 febbraio a Codogno (Lodi). Stando al nuovo aggiornamento diffuso nel pomeriggio dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore è sceso il numero dei positivi attuali e quello riguardante i pazienti, le cui condizioni hanno necessitato del ricovero in terapia intensiva. Salgono, invece, i guariti ed i decessi, quest’ultimi con incrementi notevolmente più bassi degli scorsi mesi.

Covid-19 Italia, la mappa dell’epidemia regione per regione: dati al 29 giugno, oltre 300 nuovi guariti

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 29 giugno, il Ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito la tabella sanitaria che inquadra lo stato dell’epidemia da coronavirus in Italia. Secondo quest’ultima, il numero dei casi di contagio complessivi è salito a 240.436 con un incremento da ieri di 126 unità. In calo, invece i soggetti attualmente positivi che ad oggi ammontano a 16.496 (+185) ed i pazienti ricoverati nelle terapie intensive degli ospedali italiani: 96 in totale, ossia 2 in meno di ieri.

Per quanto riguarda il bilancio delle persone guarite si è registrata una nuova crescita di 305 soggetti che hanno portato il totale a 189.196. Purtroppo si aggrava ancora il numero delle vittime in Italia con 6 morti nelle ultime 24 ore che fanno salire il totale a 34.744.

La mappa dei contagi da Covid-19 regione per regione, secondo i dati forniti sul sito del Ministero della Salute, aggiornata ad oggi, lunedì 29 giugno.

REGIONE – CONTAGI COMPLESSIVI – DECESSI – GUARITI

– Lombardia 93.839 – 16.640 – 66.376;

– Piemonte – 31.338– 4.087 – 25.761;

– Emilia Romagna – 28.472 – 4.255 – 23.185;

– Veneto – 19.278 – 2.008 – 16.808;

– Toscana – 10.248 – 1.104 – 8.817;

– Liguria – 9.974– 1.558 – 8.139;

– Lazio – 8.105 – 837 – 6.428;

– Marche – 6.785 – 991 – 5.520;

– Trento – 4.863 – 405 – 4.405;

– Campania – 4.666 – 431 – 4.073;

– Puglia – 4.531 – 543 – 3.843;

– Friuli Venezia Giulia – 3.308 – 345 – 2.927;

– Abruzzo – 3.287 – 462 – 2.543;

– Sicilia – 3.078 – 281 – 2.670;

– Bolzano – 2.639 – 292 – 2.262;

– Umbria – 1.440 – 80 – 1.351;

– Sardegna – 1.364 – 132 – 1.218;

– Valle d’Aosta – 1.194 – 146 – 1.045;

– Calabria – 1.180 – 97 – 1.057;

– Molise – 445 – 23 – 396;

– Basilicata – 402 – 27 –372.

Come si evince dal confronto della tabella odierna con quella della giornata di ieri sono stati registrati complessivamente nelle ultime 24 ore 6 decessi. Nel dettaglio in sole 4 regioni: Lombardia (1), Piemonte (2), Emilia Romagna (2) e Toscana (1). Nessun nuovo contagio, invece, a Trento ed in otto regioni.

