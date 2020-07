Jasmine Carrisi in “gabbia” incanta i follower, bellissima – Foto

Jasmine Carrisi “in gabbia” su Instagram lascia senza fiato i fans: occhi azzurri, viso particolare e una bellezza senza fine, foto.

Jasmine Carrisi non è più una bambina e lo dimostra ogni volta che pubblica una foto su Instagram. Sguardo seducente, viso particolare e una bellezza che è un mix di quella di mamma di Loredana Lecciso e di papà Albano Carrisi. Jasmine, infatti, fisicamente, ricorda anche le sorelle Cristel e Romina che Al Bano ha avuto da Romina Power. Dotata di una voce bellissima e con il sogno di poter trasformare la passione per la musica in un lavoro, con le ultime foto pubblicate su Instagram ha letteralmente fatto impazzire i suoi followers sempre più numerosi.

Jasmine Carrisi, bellezza in gabbia e look strepitoso

Con una felpa abbastanza lunga, ma che le lascia scoperte le gambe, gli anfibi e un make up appena accennato, Jasmine incanta tutti i suoi followers con la sua bellezza naturale e spontanea. Jasmine, esattamente come papà Al Bano, ha la passione per la musica ed è pronta ad inseguire il suo sogno.

Di Jasmine Cantante, Al Bano ha parlato così ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni. “Il pezzo se l’è scritto da sola, ha chiesto aiuto al mio collaboratore, il maestro Alterisio Paoletti, e poi ha fatto tutto lei. Senza chiedermi nulla. Un giorno mi ha detto: “Papà, vuoi ascoltare un brano?”. Non potevo dire di no. Con una gioia immensa mi ha positivamente stupito. il mio giudizio è straordinariamente positivo. Il pezzo (Ego ndr) è di un’attualità pazzesca, parla il linguaggio dei giovani che io non potrei mai utilizzare per ovvi motivi, anche se negli ultimi anni mi sono introdotto nel mondo del rap collaborando con Rovazzi e con J-Ax”.

Visualizza questo post su Instagram 🐆 Un post condiviso da Jasmine Carrisi (@jasminecarrisi) in data: 26 Giu 2020 alle ore 8:09 PDT

Anche in bikini, Jasmine incanta tutti come potete vedere dalla foto qui in alto.