Brescia, bimba di 9 anni travolta da auto pirata

L’incidente che ha coinvolto una bimba di 9 anni, travolta, è successo nella tarda serata di ieri a Bagnolo Mella. L’automobilista non si è fermata e ora è caccia all’uomo

Una bimba di 9 anni ieri sera ha perso la vita perché travolta da un’auto pirata. La piccola, di origini straniere, secondo le prime ricostruzioni è stata investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali insieme ad altre persone, tra cui anche la mamma.

L’incidente è avvenuto in tarda serata e l’automobilista non si è fermato. Il conducente ha fatto perdere le sue tracce e ora è caccia all’uomo. Un terribile fatto di cronaca avvenuto nel Bresciano, a Bagnolo Mella.

Secondo quanto riporta Il Messaggero l’impatto è stato così violento che la mamma non è nemmeno riuscita ad intervenire. È stato un attimo e l’automobilista che non si è fermato, nonostante i pedoni fossero sulle strisce, è sfrecciato via. La bambina di 9 anni è stata colpita in pieno ed è sbalzata in avanti di diversi metri.

Ora l’obiettivo è rintracciare il guidatore. I Carabinieri ora stanno indagando controllando anche i filmati delle telecamere della zona.

