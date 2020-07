Wanda Nara in shorts: gambe bellissime e con lei un amico speciale – FOTO

Wanda Nara in una mise diversa dal solito incanta come sempre il web. Uno stacco di gamba strabiliante mentre gli shorts scompaiono

Ancora uno scatto da capogiro quello pubblicato da Wanda Nara su Instagram. Questa volta però non sono in vista le sue forme giunoniche ben conosciute dagli ammiratori del web e della tv. Questa volta la moglie di Mauro Icardi si mostra in una mise diversa, molto sportiva e sprint.

Una passeggiata al parco e un outfit degno di questo momento. Look total black che lascia scoperte le gambe, e che gambe. Lunghe e bellissime attirano l’attenzione del web. Gli short inquinali lasciano scoperte tutte le gambe e la posizione della bombastica argentina accentua la cosa.

Wanda Nara è seduta su una panchina e proprio nel sedersi i pantaloncini già corti scompaio del tutto ed ecco che spunta uno stacco di gamba da favola. La magliettina, invece, è molto semplice e nasconde il suo seno prorompente. Ma nonostante questo, lo scatto fuori dal comune colleziona oltre 132 mila like e una marea di commenti.

Tra i “mi piace” anche quello della stilista Elisabetta Franchi e c’è un motivo ben preciso che sta tutto racchiuso nell’amico speciale che si trova accanto alla bionda showgirl.

