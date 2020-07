Coronavirus e zanzare, gli esperti parlano chiaro

Sulla possibilità che le zanzare trasmettano il coronavirus gli studiosi escludono ogni legame ma avvisano: “Meglio evitare di essere punti”

Coronavirus e zanzare, un legame che si studia da tempo e per il quale gli esperti tolgono ogni dubbio. Gli insetti non sono contagiosi e non c’è nessun rischio di trasmissione del virus con la loro puntura ma è meglio evitare di essere punti.

Il motivo? Nessun legame con il Covid-19 ma le punture delle zanzare possono essere associate ad altri problemi di salute.

E’ questa la raccomandazione che è racchiusa in una nota che arriva da Fnomceo, il portale della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri che ricorda a tutti i cittadini che l’Istituto Superiore di Sanità ha già chiarito ogni dubbio a riguardo.

Lo ha fatto spiegando, anche in modo anticipatorio, i risultati di uno studio italiano che mette nero su bianco che non ci sia nessuna possibilità che le zanzare trasmettano il coronavirus con le loro punture.

Coronavirus, serve attenzione per via della poca disinfestazione

Ma ancora in periodo di pandemia serve fare attenzione alle punture degli insetti e in particolar modo delle zanzare. Lo spiega Chelsea Gridley Smith, direttore della salute ambientale presso la National Association of County and City Health come riporta l’Ansa.

E c’è un motivo ben preciso. In questi mesi ci si è concentrati molto sul Covid-19 e molti altri settori della prevenzione sono stati messi da parte. Ecco perché c’è stata “una riduzione dei servizi di controllo dei parassiti, insieme a una capacità più limitata di eseguire dei test su campioni di zanzare e zecche per valutare la presenza di agenti che possano causare delle malattie”.

E così, in molti contesti, anche nelle regioni italiane che non sono escluse, i controlli e la disinfestazione contro gli insetti e parassiti sono stati ostacolati dall’emergenza sanitaria e per questo serve maggiore attenzione.

