Il duo de Le Donatella regala sempre fotografie e momenti speciali su Instagram. Silvia e Giulia Provvedi sono sempre sorridenti e bellissime.

Per Silvia e Giulia Provvedi de ‘Le Donatella’ è sempre il momento buono per postare uno scatto sul loro profilo ufficiale Instagram. Le due giovani cantanti modenesi sono sempre sulla cresta dell’onda. Di recente si è parlato specialmente di Silvia Provvedi per via della sua gravidanza.

La ragazza infatti ha partorito una bellissima bambina, Nicole. Ma subito dopo il papà, Giorgio De Stefano, conosciuto ai più come ‘Malefix’, è stato arrestato. Nei suoi confronti sono stati ipotizzati alcuni reati per ‘ndrangheta. Lui stesso è figlio di un malavitoso, ucciso negli anni ’80 nel corso di un attentato, quando Giorgio era ancora piccolissimo. Nel corso degli anni poi ‘Malefix’ è diventato un imprenditore di successo trasferendosi a Milano per intraprendere diverse proficue attività. Ora però è arrivato questo fulmine a ciel sereno.

Le Donatella, il sorriso nonostante tutto

Nonostante ciò, Silvia e Giulia vivono il periodo con serenità. In particolar modo quest’ultima ha ritrovato già da alcuni mesi l’amore con Pierluigi Gollini, portiere titolare dell’Atalanta ed in orbita Nazionale. Invece per quanto riguarda Le Donatella, al momento non sembra esserci alcun progetto concreto alle porte per l’immediato futuro.

