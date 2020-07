Ilary Blasi scatena gli haters, tutti contro lady Totti per via dei ritocchini

Ilary Blasi e la foto della polemica. Pioggia di commenti negativi per la conduttrice che nel suo post su Instagram non convince e divide il web

Visualizza questo post su Instagram The day after……………… pic&hair by @alessiasolidani Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 17 Lug 2020 alle ore 1:52 PDT

Ilary Blasi si gode la sua estate tra mare, sole e spiaggia. Sempre bella, disinvolta e molto elegante la moglie di Francesco Totti piace molto ai suoi fan. Lei che è approdata relativamente tardi su Instagram rispetto alle sue colleghe, in questi giorni sta concedendo degli scatti molto sensuali.

Mai scontata e banale Ilary tiene attaccati i fan con scatti che non si omologano a quelli che si trovano di questi tempi sul web. A testa in giù in verticale coperta dalla lunga gonna, e poi coperta da un enorme cappello in barca mentre spuntano solo le gambe.

Insomma alla moglie de Er Pupone le idee sfiziose non mancano. Uno spettacolo dalla testa ai piedi contemplato da tutti i fan della bionda conduttrice Mediaset. Ma a volte ci sono delle eccezioni e alcune foto, come l’ultima postata da Ilary, possono scatenare un vero putiferio social. Vediamo cosa è successo.

Leggi anche —> Nancy Brilli intramontabile, senza reggiseno si gode il sole – Foto