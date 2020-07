Elisa Isoardi, lo sguardo che ti fa restare di ghiaccio: che incanto – Foto

Elisa Isoardi si gode la sua estate romana. In versione nature e con un selfie a metà catalizza il popolo di Instagram con i suoi occhi

“Single di testa, abituata a essere autonoma” è così che si definisce Elisa Isoardi in una intervista su Oggi. Una donna forte, che va per la sua strada e che ama l’intelligenza al suo fianco. Una donna tutta d’un pezzo ma con un fisico e uno sguardo che ammaliano.

Sempre bella, solare e affascinante la conduttrice Rai si gode la sua estate dopo la chiusura de La prova del Cuoco, il programma che dopo l’abbandono di Antonella Clerici l’ha vista al timone per molto tempo. Ascolti molto bassi e fine di un’era, un passo non facile da accettare ma Elisa cerca di rilassarsi, godersi il meritato riposo e dedicarsi alla famiglia e agli amici.

Una serata spensierata come una delle tante in questa calda estate 2020 che diventa sensuale e ricercata. Tutta colpa dell’ultima foto pubblicata dall’ormai ex di Matteo Salvini che con il suo sguardo intenso e profondo fa rimanere tutti i suoi follower di ghiaccio.

Un vero incanto in versione easy e quasi nature con un primo piano a metà. I lunghi capelli di Elisa le rigano a metà il viso, un lungo ciuffo le scende su un occhio e così solo uno ne spunta che guarda dritto in camera. Solo un filo di trucco, labbra carnose e una scollatura che lascia il petto all’aria. Una cena in un locale di Fiumicino e una carrellata di commenti di apprezzamento per la sua bellezza vera e autentica.

Ma cosa le aspetta per la prossima stagione in tv? Tutto già scritto e molto interessante.

