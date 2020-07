Cecilia Rodriguez da Amalfi mostra tutta la sua bellezza – Foto

Cecilia Rodriguez sul balcone di fronte al mare in bikini e in controluce. Dolci forme vedo non vedo e un tripudio di apprezzamento

Visualizza questo post su Instagram GRAZIE 🙏🏻 Per questo posto meraviglioso. @latorredellalimonaia @koralcommunication @onepercentitaly Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real) in data: 30 Lug 2020 alle ore 11:59 PDT

Continuano le belle e patinate vacanze di Cecilia Rodriguez in giro per il Bel Paese. Sempre in dolce compagnia del suo fidanzato Ignazio Moser la sorella di Belen si sta godendo la sua estate tutta italiana visitando alcuni dei posti più belli e famosi della Penisola.

Dopo la tappa siciliana in barca nelle isole Eolie dove l’ha raggiunto anche il fratello Jeremias, ora Checu si è spostata sulla Costiera Amalfitana e questa volta è in compagnia della sua prorompente e chiacchieratissima sorella Belen.

Un condensato di bellezza e fisicità per le due che hanno fatto impazzire i fan che li seguono. Nel suo ultimo scatto l’ex di Francesco Monte è affacciata al balcone della residenza in cui si trovano, a Minori.

A piedi scalzi e con i capelli al vento si affaccia al balcone e guarda il mare che le viene di fronte. Scatto in controluce che crea un chiaro scuro tutto particolare e intrigante che lascia intravedere le dolci forme di Cecilia in costume. Bikini nero con un lato B prorompente e un foulard legato in vita che le scende sulle natiche.

Una vera bellezza della natura che spopola sul web più che mai. oltre 41mila like e una carrellata di commenti di apprezzamento. Ma dopo le vacanze cosa le aspetta? Cecilia torna in tv? Secondo le ultime indiscrezioni si e anche in modo scoppiettante.

