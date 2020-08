Sonia Bruganelli la FOTO senza filtri…”E va bene così”

La moglie di Bonolis, Sonia Bruganelli si mostra senza filtri su Instagram per rispondere alle accuse che le vengono rivolte su Instagram: “troppi filtri”

Estate infuocata quella di Sonia Bruganelli che da quando è finito il lockdown e ha iniziato a viaggiare per rilassarsi in spensieratezza, non ha ricevuto che critiche da parte dei suoi fan e da chi la segue nelle pagine social.

Qualche settimana fa in relax a Formentera era stata attaccata per non aver fatto girare l’economia nel nostro Paese preferendo la località marittima spagnola a discapito delle nostre spiagge interne; poi il camouflage per fare il bagno in mare dopo i commenti poco carini sulla sua pancia fuori forma e adesso che si trova in Sardegna a Cala Granu le haters la stanno accusando di utilizzare troppo filtri Instagram per “piallare” le sue rughe.

Sonia Bruganelli e i nuovi attacchi su Instagram