Valentina Ferragni sfida a Chiara con un colore dei capelli discutibile – Foto

Valentina Ferragni imita la sorella influencer e cambia look. Chi vince tra le due e cosa ne pensano i suoi followers?

Bionda, bellissima e con delle forme esuberanti, Valentina Ferragni si fa sempre più apprezzare dal popolo del web ed in particolare di Instagram. Cresciuta all’ombra della più nota sorella Chiara, Valentina ormai cammina da sola.

I suoi scatti su Instagram fanno tendenza e ormai i fan che la seguono sono sempre di più. Si attestano a 3,6 milioni, cifre insulse per la sorella influencer ma degne di nota per un personaggio famoso. Un bigliettino da visita non da poco visto il grande sostegno che ha sul web tanto che alcuni dei suoi scatti sono realizzati anche a scopo commerciale.

Valentina, la più giovane delle tre sorelle, ha imparato a brillare di luce propria, non ha bisogno di supporter o di nascondersi. Proprio pochi giorni fa ha infatti rotto anche il silenzio sulle diverse critiche che le son arrivate per via della sua forma fisica.

La sorella di Chiara ha preso qualche chilo in quarantena e per questo le poco piacevoli osservazioni non mancano. Valentina ha parlato chiaro: non le importa più di tutto questo, non ha intenzione di privarsi di un piatto di pasta soltanto perché la società ha deciso che bisogna essere in un certo modo. Avanti a testa alta senza temere giudizi.

Ma cosa penserà il popolo del web in merito al suo ultimo cambio look?

Valentina Ferragni sfida a Chiara, occhioni azzurri e chioma rosa