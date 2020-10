Su Twitter telespettatori arrabbiati perché Il GF non ha permesso di sentire tutto quello che Adua Del Vesco stava dicendo su Morra e la sua bugia

Adua del Vesco non smette di far parlare di lei sul web e in tv. La sua partecipazione al Grande Fratello Vip sta portando alla luce tantissime notizie e rivelazioni sul mondo dello spettacolo.

Prima la presunta setta sull’Ares Film, poi la relazione falsa con Gabriel Garko e ora l’omosessualità dell’altro suo ex, Massimiliano Morra. Lei lo ha sussurrato e confidato a Matilde Brandi e Dayane ma venerdì in diretta ha negato tutto. ha detto di non aver mai detto la parola ‘gay’ riferita al suo ex fidanzato.

Ma la incalza Tommaso Zorzi che nel confessionale ha ammesso che la giovane attrice prima di entrare in casa, quando si trovavano in hotel, gli aveva già detto che Massimiliano sarebbe gay.

Le tre donne, Matilde, Adua e Dayane hanno fatto squadra e hanno negato di aver parlato dell’omosessualità di Massimiliano Morra che dal canto suo ha rispedito le accuse al mittente. E proprio intorno a tutta questa storia su Twitter è esplosa una vera polemica intorno non solo ad Adua Del Vesco ma anche nei confronti del GF che avrebbe fatto una mossa “azzardata” che non è affatto passata inosservata al pubblico.

Adua Del Vesco, rilevazione in diretta lunedì ma il GF cambia regia

È polemica sulla regia del GF Vip che avrebbe “censurato” quello che Adua Del Vesco stava dicendo. Una cosa trappo importante per essere trasmessa in un giorno qualsiasi. Meglio tenerla per la puntata di lunedì. Questo è quello che la maggior parte del web ha pensato di fronte al fatto che mentre la giovane stava dicendo di aver detto una bugia, la regia ha cambiato inquadratura tagliando le parole di Adua e non dando la possibilità di ascoltare quello che stava dicendo.

Fans su tutte le furie su Twitter. “Adua stava dicendo io ho detto quella bugia perché mi sono trovata in difficoltà. Ovviamente la regia stacca. Stava facendo riferimento al fatto che ha mentito ma che quella frase detta è verità. Schifo.”.

Una delle tante frasi circolate sul web che rivela proprio il fatto che il GF non si sia comportato correttamente con i telespettatori che volevano sentire, in diretta, quello che la giovane stava dicendo. Vedremo dunque stasera cosa accadrà.

