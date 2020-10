Che fine ha fatto Anna Tatangelo? Da un pò di giorni lei non posta più niente su Instagram, dove tutti i suoi post precedenti sono pure spariti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 7 Ott 2020 alle ore 2:55 PDT

Torna di nuovo a fare parlare di sé, Anna Tatangelo. Il 2020 per lei è stato un anno davvero particolare. E non solo per la situazione legata alla epidemia di Coronavirus, che ha toccato tutti quanti noi così come diverse altre miliardi di persone nel mondo.

La 33enne cantante originaria di Sora, in provincia di Frosinone, ha infatti vissuto una svolta sentimentale importante. Ancora una volta – la seconda per la precisione, n.d.r. – lei si è lasciata con Gigi D’Alessio, dal quale nel 2010 ha avuto il figlio Andrea. Poi l’abbiamo vista sottoporsi ad un cambio radicale di look, con nuovo taglio e nuovo colore di tinta dei capelli. E contestualmente è cambiato anche il genere musicale proposto ai suoi tanti fans.

Anna Tatangelo, si prepara un ‘nuovo’ nuovo inizio

Gli ammiratori non smettono mai di sostenerla e di elogiarla. Anche se già in due circostanze la cantante sui propri profili ufficiali social ha optato per dei colpi di spugna netti. Come già accaduto sempre in primavera, anche adesso la bella Anna ha fatto sparire tutti i contenuti pubblicati da allora ad oggi. Questa è la seconda volta che capita. Adesso è visibile solamente un messaggio: “C’era una volta”, scritto in bianco su campo nero.

Questo post fa presagire a qualcosa di importante. A metà settembre la Tatangelo aveva parlato di importanti cambiamenti in arrivo. Nel frattempo lei è stata inclusa nella squadra dei quattro giurati della trasmissione Mediaset ‘All Togheter Now’.

