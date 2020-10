Valentina Fradegrada | ogni volta sempre più svestita | FOTO

La influencer Valentina Fradegrada è di una bellezza che sconvolge. La ragazza toglie il respiro talmente è da non credere il suo fisico.

Riuscirebbe ad essere bellissima anche in una stanza completamente al buio, Valentina Fradegrada. Lei è una celebre influencer, molto nota anche all’estero e che pure qui in Italia tanti di noi conoscono. In particolar modo per le fotografie ed i video che è solita pubblicare sui suoi tanti profili social.

La Fradegrada è attiva su Instagram, TikTok e OnlyFans. Relativamente ad Instagram ha anche un account privato, con tanto di richiesta da inviare ufficialmente per potere accedere ai suoi contenuti. E sia qui che su OnlyFans c’è da scommettere che il materiale postato da questa incantevole ragazza sia decisamente più piccante di quello che normalmente vediamo di lei. La Fradegrada è nata a Bergamo nel 1991. Ha un fisico pazzesco e sembra anche più giovane di quella che è effettivamente la sua età.

Valentina Fradegrada, più svestita che mai sui social

Visualizza questo post su Instagram Our mind creates our reality

Cosa sappiamo di lei? Che ha posato per Playboy Messico nel 2018 e che non è comunque la solita bellezza che si esibisce svestita allo scopo di acchiappare click. La bergamasca infatti è molto preparata sotto vari ambiti. Vanta cinque titoli di campionessa italiana di wushu kung fu e pratica diverse discipline sportive. Chi la conosce conferma pure che è una cuoca provetta, e come se non bastasse ha fondato una linea di abbigliamento di costumi da bagno femminili.

Da ragazza ha praticato danza classica, iniziando anzi da piccolissima in ciò. Poi, con l’avvento delle varie piattaforme social, ha trovato il modo di stare sulla cresta dell’onda. Meglio di così proprio non si può.

