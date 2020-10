Mara Venier dice addio a Domenica In, c’è un motivo particolare

Mara Venier e l’ultima edizione di Domenica In. La conduttrice ha rivelato che abbandonerà il programma. Perché? Ha fatto una promessa

Mara Venier è la regina indiscussa della domenica pomeriggio di Rai 1. Dopo un allontanamento da mamma Rai, un’esperienza in Mediaset, la conduttrice è tornata al timone del programma domenicale e per lei è stata una grande soddisfazione che ha regalato alla rete ammiraglia successi e consensi.

Oggi però che Mara compie 70 anni rivela di voler abbandonare la sua tanta cara trasmissione. Ebbene sì sono queste le indiscrezioni che circolano rispetto all’intervista che la Zia Nazionale ha rilasciato al settimanale Oggi proprio in occasione del suo 70esimo compleanno.

Mara Venier su Oggi tira le somme della sua vita. Un bilancio fatto in occasione di un compleanno così importante. Il prossimo 20 ottobre spegnerà 70 anni e così confessa di non essersi resa conto di aver raggiunto una meta così: “Non mi rendo ancora conto di essere arrivata a 70 anni, dentro mi sento sempre una ragazza di 30 – ha rivelato la Zia Mara – Sono serena, non ho mai basato la mia vita sull’avvenenza”.

Ed è proprio così. Mara è grintosa, allegra ed energica e lo ha dimostrato nei mesi difficili del lockdown andando in onda da sola per fare compagnia al suo pubblico. E poi non si è fermata nemmeno di fronte al piede rotto, arrivando in diretta col gesso.

LEGGI ANCHE –> Antonella Clerici, la toccante rivelazione sulla figlia Maelle

Mara Venier lascia Domenica In: “Ho fatto una promessa”

Visualizza questo post su Instagram Mariaaaaaaa❤️ Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier) in data: 11 Ott 2020 alle ore 6:24 PDT

E Mara Venier proprio con questa grinta è tornata in onda anche a settembre con una nuova edizione di Domenica In. Un inizio scoppiettante nel quale è riuscita a portare sulla Rai anche Maria De Filippi. Due regine della televisione italiane di fronte, un momento bellissimo.

E tra le tante cose che Mara ha raccontato anche una delle gioie più grandi della sua vita: “Essere nonna è la cosa che più di tutte mi riempie d’orgoglio. Niente mi ha dato gioia, nella vita, come quelle due sillabe lì, ‘non-na’, pronunciate dai miei nipoti Giulio e Claudio”.

E poi nella sua vita privata c’è anche il suo Nicola Carraro. Proprio a suo marito la regina della domenica Rai ha fatto una promessa, quella di dare un taglio con Domenica In. Mara ad oggi ha rivelato: “Nicola, ti giuro che questa è la mia ultima Domenica In. Dall’anno prossimo sono tutta tua”.

LEGGI ANCHE –> Matrimonio a prima vista Italia, lo spoiler è clamoroso

Una promessa fatta al marito, suo primo fan, fatta in pubblico tramite i media. Sarà davvero così? Riuscirà a mantenere fede a questa promessa la Zia Nazionale? Staremo a vedere.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.