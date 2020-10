Lamberto Sposini come sta? Le parole di Mara Venier

Lamberto Sposini nel 2011 è stato compito da un ictus e dal allora non si è mai più ripreso. Mara Venier lo ricorda in diretta

Lamberto Sposini, giornalista e conduttore televisivo, non si vede da anni in tv. Colpa della sua malattia che gli ha sconvolto la vita. Nell’aprile del 2011 mentre era alla conduzione de La vita in Diretta fu colpito da un violento ictus al cervello e da allora nulla è più come prima.

Sposini combatte la sua personale battaglia oggi, nella sua casa di Milano, circondato dall’affetto dei suoi cari. Il giornalista è riuscito a sopravvivere all’ictus ma le conseguenze per lui sono state terribili e la sua vita è stata completamente sconquassata.

Ieri, durante la puntata di Domenica In, per festeggiare i prossimi 70 anni di Mara Venier, che compirà domani, è stato in studio Carlo Conti che con la padrona di casa ha realizzato una bellissima intervista. Nel ripercorrere la sua vita, c’è stato spazio anche per Lamberto Sposini, caro amico della conduttrice.

Lamberto Sposini, il pensiero di Mara Venier

Lamberto Sposini, lo dicevamo, nel 2011 è stato compito da ictus. È sopravvissuto e per lui è iniziato u percorso riabilitativo che purtroppo è sato interrotto in seguito ad una caduta che gli ha provocato la frattura dell’omero.

Ecco che da allora Lamberto Sposini vive la sua vita privata nella sua casa di Milano. Le sue condizioni sono stabili ma non gli permettono di ritornare aa fare quello che faceva prima. Il giornalista, infatti, comprende tutto ma non riesce a parlare e a scrivere.

Parlare di lui per Mara Venier è stata una grande emozione. Si è commossa molto la conduttrice che ha salutato il suo collega ma anche amico.

Non è riuscita a trattenere le lacrime Mara dichiarandosi di sentirsi molto impotente di fronte a tutto questo. Ha rivelato anche che loro due sono ancora in contatto scambiandosi dei messaggi.

