Grande Fratello, le rivelazioni di Signorini: 3 nuovi Vip e la verità su Morgan

Il Grande Fratello Vip quest’anno è inafferrabile. Un successo dietro l’altro con i fatti che succedono in casa che accendono gli animi dei concorrenti ma anche dei telespettatori che non riescono a staccarsi dalle dirette per vedere cosa combinano i Vip nella casa più spiata d’Italia.

Quest’anno il programma nuovamente nelle mani di Alfonso Signorini dopo il grande successo dello scorso anno si è arricchito con due appuntamenti settimanali legati al reality. Si tratta di “Casa Chi”, in onda dal martedì al venerdì sui canali social del giornale diretto dallo stesso Signorini. E proprio nella puntata di ieri, il direttore e conduttore, ha lanciato alcuni nuovi scoop.

Tre nuovi concorrenti entreranno nella casa del GF Vip lunedì prossimo. “Li abbiamo scelti con uno scopo preciso – ha spiegato – far cadere le maschere. Sono infatti tre personaggi che in passato hanno avuto a che fare con alcuni dei vip già presenti nella casa”.

Ci saranno? Secondo i rumors dovrebbero essere Stefano Bettarini, Selvaggia Roma e Giulia Salemi. Salemi e Bettarini sono stati già concorrenti del Grande Fratello Vip nelle passate edizioni mentre la Roma viene dall’esperienza di Temptation Island.

Ma le novità sui concorrenti non finiscono qui. Signorini, infatti, ha anticipato che il cast si arricchirà ancora. Visto che il reality è stato prolungato fino a febbraio, a dicembre entreranno 7 o 8 concorrenti che il conduttore ha definito “più tradizionali”.

Grande Fratello, Signorini: “Avrei voluto Morgan ma..”

Alfonso Signorini ha anche parlato di Morgan e della sua eventuale partecipazione al Grande Fratello Vip. Prima dell’inizio del reality si era parlato molto di un possibile ingresso del cantante nella casa. Proposta rifiutata per via della somma economica, nonostante fosse proficua Morgan aveva detto no.

Nulla di tutto questo a detta di Signorini che ha spiegato che alla fine la scelta su di lui è stata negativa per “non sacrificare la sua dialettica ai tempi televisivi”. Il direttore di “Chi” ha rivelato che lui e Morgan si sono incontrati: “è stato un incontro molto interessante”.

Signorini lo reputa un “artista geniale” ma ha riflettuto molto sul suo ingresso. Ha ammesso che gli sarebbe piaciuto averlo nella casa ma poi ha pensato che “avrebbe dovuto limitare la sua dialettica, perché lui è un fiume in piena”.

