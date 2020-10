Una conturbante Laura Pausini annuncia l’uscita del suo nuovo singolo. E lo fa con uno scatto in cui osa e riesce a fare colpo sui suoi fans.

Non mancano le cose da fare per Laura Pausini. Attualmente la cantautrice originaria di Faenza, in provincia di Ravenna, è infatti nel corpo dei giurati dell’edizione spagnola di ‘The Voice’. E saltuariamente lei stessa dà appuntamento ai propri fans nel sintonizzarsi sullo show in onda su Antena 3.

Intanto l’interprete di innumerevoli hits di successo nel corso dei suoi 30 anni di carriera, dà anche un annuncio molto significativo ai suoi ammiratori. È di uscita ormai imminente il suo nuovo singolo, dal titolo ‘Io si’. E lei chiede ai suoi followers di usare una parola per descrivere quella che è la loro giornata. Il rapporto con la propria fanbase rappresenta per la Pausini un vero e proprio pilastro su cui si basa la sua intera carriera.

Laura Pausini, sempre bellissima in ogni cosa che fa

Lei quando può risponde anche agli ammiratori, e ci tiene ad informarli di tutti gli aspetti che la riguardano. Non a caso sono molto frequenti tanto scatti realizzati sul set di un videoclip od in sala prove che altri provenienti invece da momenti della sua quotidianità, nel presente e nel passato.

